|
Hayat

Tarihin en sıcak ayı Temmuz 2023

Avrupa İklim İzleme Kuruluşu, geçtiğimiz temmuz ayının, tarihte kaydedilmiş en sıcak ay olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay sıcaklık, ‘en sıcak ay’ın yaşandığı Temmuz 2019'u 1,5 santigrat derece aştı. Uzmanlar, bu tür bir artışın birkaç on yıl sonra yaşanabileceğini tahmin ediyordu. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları da geçen ay rekor seviyelere ulaşmıştı.

04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Temmuz 2023, küresel bazda “en sıcak ay” oldu. Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisinin aylık raporuna göre, Temmuz 2023, küresel olarak şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu. Geçen ay sıcaklık, “en sıcak ay”ın yaşandığı Temmuz 2019’u 1,5 santigrat derece aştı. Kuzey yarımkürenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandı, Antarktika’nın büyük bölümünde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Giderek artan küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları da geçen ay rekor seviyelere ulaştı. Kuzey Denizi’nde sıcaklık ortalamanın 1,05 santigrat derece üzerindeyken, Grönland’ın güneyinde, Labrador Denizi’nde, Karayip havzasında ve Akdeniz boyunca deniz ısı dalgaları gelişti. Antarktika deniz buzu da temmuz ayları içindeki en düşük seviyesinde ölçüldü ve ortalamanın yüzde 15 altında aylık değerle rekor kırdı. Haziran 2023’te olduğu gibi, günlük Antarktika deniz buzu miktarı, ay boyunca yılın belirli zamanlarında önceden gözlemlenen değerlerin önemli ölçüde altında kaldı.


#sıcak hava
#temmuz
#2023
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seyyidül İstiğfar Duası