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Hastalarından bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

Hastalarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alınan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12:49 . 19/08/2023 Cumartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para ile aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı. B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.

B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Doktor B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Doktor
#hasta
#bıçak parası
32 dakika önce
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