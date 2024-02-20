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Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: Yatağa bağlı babasının gözü önünde vurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gürültü kavgası kanlı bitti. 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

09:23 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:23 - 20/02/2024 Salı
AA
Sakarya
Sakarya

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşunu tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.


Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (65), komşusu Bahattin Demir (43) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'e ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.




#Sakarya
#Akyazı
#emniyet
1 saat önce
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