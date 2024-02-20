Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: Yatağa bağlı babasının gözü önünde vurdu

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı. Bozçalı "Kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Ardından da dayımın evine gittim. Öldüğünü bilmiyordum. O yüzden teslim olmadım." dedi.