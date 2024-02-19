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Mardin'de iki aile arasında kavga: Silah ve sopalar çekildi 17 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 17 kişi yaralandı.

08:30 - 19/02/2024 Pazartesi
IHA
Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi yaralandı
Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi yaralandı

Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, A.Ç, B.Ç, A.Ç, Z.Ç, H.Ç, M.O, Y.U, T.U, İ.U, Y.U, C.U, Y.U, A.U, E.U, N.U, F.U. ile H.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.




#Mardin
#Kavga
#Kızıltepe
2 saat önce
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