Konut dolandırıcılarının tuzağına düşüyordu: Telefonunun şarjı bitince kurtuldu

Kentteki bir şirkette temizlik görevlisi olan 4 çocuk babası Tikici (45), bir süre önce sosyal medya hesabından bir bankanın adı kullanılarak uygun koşullarda konut kredisi verildiği öne sürülen reklamı tıkladı.

Faiz oranlarını merak ettiği için kişisel bilgilerini bu ekrana yazan Tikici'yi daha sonra telefonla bankanın müşteri temsilcisi gibi arayan dolandırıcılar, kendisinden mobil ve internet bankacılık gibi hesap bilgilerini istedi.

Tikici ile görüşme esnasında internet bankacılığından 100 bin lira kredi kullanmaya çalışan dolandırıcılar, bu parayı başka hesaba aktarmak için Tikici'nin telefonuna gelen onay kodunu kendilerine iletmelerini istedi. Bu sırada Tikici'nin şarjı bitince telefon görüşmesi sonlandı.

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Bankayla iletişime geçince görüştüğü kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendi

Şarja taktığı telefonu açınca ısrarla gelen çağrılar ve "telefona cevap verin, kredinizi kullandırdım, 1 işleminiz kaldı, işleminiz yarıda kaldı, size gelen onay kodu ve şifreyi bize bildirin" gibi mesajları gören Tikici, durumdan şüphelenince bankanın çağrı merkezini arayıp telefonda görüştüğü kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendi.

Telefonunun şarjının bitmesi sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtulan Tikici, kredi başvurusunu iptal etti.

Tikici, dolandırıcıların tespit edilmesi için polise başvurdu.

Ferhat Tikici, Facebook'ta tıkladığı "uygun konut kredisi" adresinde, açılan sayfaya bilgilerini yazdığında telefonla arandığını söyledi.

Telefondakilere konut kredisi faizlerini merak ettiğini söylediğini belirten Tikici, "500 bin liraya 120 ay vade ile toplam geri ödemenin 650 bin olduğu söylendi. 'İsterseniz 100 bin lirasını bugün, geri kalanı da sonraki gün kullandırabiliriz' deyip ikna ettiler. Sonra bankamdan telefonuma gelen sesli mesajı ve bilgileri iletmemi istediler, söyledim. Bankadan kredi hayat sigortası gibi mesaj ve bilgiler geldiği için arayanların dolandırıcı olacağını hiç düşünemedim" dedi.

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Tikici, dolandırıcıların hesabındaki parayı toplu şekilde başka hesaba aktarmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılara telefonuma gelen mesajdaki bilgileri tam verecekken şarjım bitti. Şarja koyduğum telefon açılınca durmadan aramalar ve üst üste mesajlar geldi. Durumdan şüphelenip bankamı aradığımda gerçekleri öğrendim. Krediyi iptal ettim, dolandırıcılar yine ısrarla beni arayıp mesaj atmaya devam etti. Şarjın bitmesi hayatımı kurtardı. Şarj bitmeseydi belki istedikleri şifre ve bilgileri verip param başka hesaba aktarılacaktı"

Ferhat Tikici, görüşme süresinin 10 dakika sürdüğünü ifade ederek, herkesten dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını istedi.

"Herkes bu kadar şanslı olmayabilir"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay da internet bankacılığının çokça faydasının yanı sıra dolandırıcıların da en çok tercih ettiği alanlardan olduğunu dile getirerek, "Dolandırıcılar, Ferhat Beyde olduğu gibi yeni yöntemlerle hesabı ele geçirip vatandaş adına çok rahat kredi kullanarak, bu kredileri gönderdikleri şifre ile kendi hesaplarına aktarıyor. Son zamanlarda bu tarz dolandırıcılık olaylarında çok şikayet aldık" diye konuştu.

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Altay, tüketicilere şüphelenilen kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmamasını, aranmalarda konuşmayı uzatmadan ilgili banka ile temasa geçmesini ve telefonun ayarlar bölümünden "bilinmeyen kaynakları indirme butonu"nu kapatmasını önerdi.

Tikici'nin bir bankanın kendi logosuna benzer şekilde gördüğü yanıltıcı reklama erişmesiyle başına böyle bir olayın geldiğine dikkati çeken Altay, "Kimse 'ben kanmam' demesin, dolandırılanların çoğu 'ben kanmam' diyenlerden. Bilinmeyen numaralardan çağrılara, mesajlara ve yanıltıcı reklamlara karşılık vermeyin. Her bankanın kendi numarası vardır. Telefon şarjının bitmesi Tikici'nin 100 bin lirasını kurtardı, herkes bu kadar şanslı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

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