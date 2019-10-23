Konya'da 20 yavru flamingoyu satmaya çalışırken yakalandı

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Kaçak göçmen çalıştıranlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kölelik düzenine esir olmayın bedelini ağır ödersiniz

"Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum" çalıştayı düzenlendi. İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşen 'Suriyeli sığınmacılar için ilk adım projesi çalıştayı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilik üzerine konuştu. Çalışma izni olmadığı halde ucuza kaçak göçmenleri çalıştıranlara seslenen Soylu, "İş adamlarımız beni hiç yanlış anlamasın, ama bugün yaptıkları ne insanlığa ne Müslümanlığa ne de medeniyet değerlerimize uyuyor. Kölelik bizim medeniyetimizde ve anlayışımızda söz konusu değildir. 31 Ekim'den sonra tüm iş verenlere buradan sesleniyoruz. Sakın kölelik düzenine esir olmayın. Bedelini ağır ödersiniz" dedi.