Gündem Konyada 20 yavru flamingoyu satmaya çalışırken yakalandı
KONYA

Konya'da 20 yavru flamingoyu satmaya çalışırken yakalandı

Konya'da bir kişi tarafından beslenip, satıldığı belirlenen 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup, tedavileri sonrası doğaya salındı. Flamingoları satmaya çalışan kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Yavru flamingolar, Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanına bırakıldı.
Yavru flamingolar, Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanına bırakıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan bir kişinin yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti.

Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi.

Flamingolar, artık Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanındalar.

İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı.

Yavru flamingolar özgürlüklerine kavuştuktan sonra da görüntülendiler.

Flamingoları besleyip, satan kişi hakkında ise 4915 sayılı 'kara avcılığı kanununa' muhalefetten idari işlem yapıldığı belirtildi.

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