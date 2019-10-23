Gündem İbret olması için kına gecesinde damadını öldürdü Cinayet için fırsat kolladığı anlar kameraya yansıdı
GAZİANTEP

İbret olması için kına gecesinde damadını öldürdü: Cinayet için fırsat kolladığı anlar kameraya yansıdı

Gaziantep’te kızının yaşanan tartışmanın ardından niaşnlısı ile kaçmasına sinirlenen babanın korkunç planı cinayetle son buldu. Kızı ve damadını 'düğüne izin veriyorum' diyerek ikna eden gelinin babası Mehmet G, kına gecesinde damadının boğazını keserek öldürdü. Kayınpederin korkunç cinayeti işlemek için fırsat kollarken kameralara yakalandığı anlar ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Damla Efsane - Eser Efsane - Baba Mehmet G.
Damla Efsane - Eser Efsane - Baba Mehmet G.

Gaziantep’te Eser Efsane (32), ailesinden istediği Damla Efsane ile iki ay önce önce nişanlandı, kısa süre içinde de resmi nikah kıydı. İki aile arasında düğün hazırlıkları nedeniyle bir tartışma çıkınca Damla Efsane’nin babası Mehmet G. düğüne izin vermeyeceğini söyledi.

"İZİN VERİYORUM" DİYEREK DÖNMELERİNİ SAĞLADI

  • Kavga büyüyünce genç çift Kahramanmaraş’a kaçtı. Bir süre sonra arabulucular devreye girdi. Mehmet G. “Tamam, düğüne izin vereceğim ama kına gecesi bizim evimizde yapılacak, kızım evden gelinlikle çıkacak” dedi.

ÇİFTETELLİ OYNARKEN BOĞAZINI KESTİ

Bu söz üzerine Gaziantep’e dönen Eser ve Damla Efsane, 20 Eylül’de baba evinin önündeki sokakta düzenlenen kına gecesine katıldı. Halayların çekildiği gecede Mehmet G. de damadıyla sık sık fotoğraf çektirdi. Mehmet G., gecenin sonuna doğru kızıyla çiftetelli oynayan damadının arkasından yanaştı ve beline sakladığı bıçakla boğazını kesti.

Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederin cinayet planını uygulamak için fırsat kolladığı anlardan bir kare.
  • Oğlu ve bir akrabası da, oğlunun boğazının kesildiğini görüp müdahale etmeye çalışan anne Meryem Fidan’ı dört yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Saldırganlar, halay çeken davetlilerin üzerine de biber gazı sıktı.

"İBRET OLSUN DİYE ÖLDÜRDÜM"

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla’nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Mehmet G. ifadesinde “Damadımı herkese ibret olması için kına gecesinde öldürdüm. Onu öldürmekte kullandığım bıçağı da bir hafta öncesinden taşımaya başlamıştım” dedi. Ölümden dönen anne Meryem Fidan “Gözlerim kör olsaydı da oğlumun boğazının kesildiğini görmeseydim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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