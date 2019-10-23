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Bursa haberleri: Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı

Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı: Arabayı satın kişi yılanı geri istedi

Bursa'da babasının satın aldığı otomobilin motor kısmına bakmak isteyen Tahsin Berkay Pınar, kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı. Yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılırken, otomobili satın alan baba Hakan Pınar, "Satın aldığım kişiyi arayarak, arabadan yılan çıktığını söyledim. O da sadece arabayı sattığını, yılanı satmadığını söyleyerek, yılanı geri istedi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Otomobildeki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılırdı.
Otomobildeki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Hakan Pınar (44), Gürsu'dan satın aldığı ikinci el otomobili oğlu Tahsin Berkay Pınar (19)'dan yıkatmasını istedi. Oğul Pınar da otomobilin motor kısmına bakmak istedi. Ancak kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı. Hemen babasını aradı. Oğlunun yanına gelen baba, yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

DHA
Babasının satın aldığı otomobilin motor kısmına bakmak isteyen Tahsin Berkay Pınar, kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı.

Klimanın içinden çıktı: Hem de zehirli
GÜNDEM
Klimanın içinden çıktı: Hem de zehirli

Gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarıp, belediye ekiplerine teslim etti.

DHA
Oğlunun yanına gelen baba, yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Yılanı gördüğünde korktuğunu söyleyen Tahsin Berkay Pınar, "Elimi kaputun içine soktuğumda yılan sesi duydum. Babamı çağırdım. Yılanı bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. Çok korktum" dedi.

Evleri su bastı: Yılanlar ortaya çıktı
GÜNDEM
Evleri su bastı: Yılanlar ortaya çıktı

DHA
Yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılırken, otomobili satın alan baba Hakan Pınar, "Satın aldığım kişiyi arayarak, arabadan yılan çıktığını söyledim. O da sadece arabayı sattığını, yılanı satmadığını söyleyerek, yılanı geri istedi" dedi.

Arabayı satın aldığım kişi yılanı benden geri istedi

Şaşkınlık ve panik yaşadıklarını anlatan Hakan Pınar da, "Dün arabayı aldık. Oğluma yıkatması için verdim. Arabayı yıkattıktan sonra motor kısmına bakmak istemiş. Kaputu açtığında yılanla karşılaşmışlar. Beni çağırdılar. Yılan büyük bir yılandı. Zehirli olabileceğini düşünerek itfaiyeyi çağırdım" diye konuştu.

Seyir halinde şoke eden olay: Bir anda torpidodan çıktı
GÜNDEM
Seyir halinde şoke eden olay: Bir anda torpidodan çıktı

Gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarıp, belediye ekiplerine teslim etti.

Olayın ardından arabayı satın aldığı kişiyi aradığını belirten Pınar, "Arabadan yılan çıktığını söyledim. O da bana sadece arabayı sattığını yılanı satmadığını söyleyerek, yılanı geri istedi" dedi.

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