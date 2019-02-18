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HATAY

Hatay haber: Su basan evlerden yılanlar çıktı

Evleri su bastı: Yılanlar ortaya çıktı

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Öte yandan bazı mahallelerde de çok sayıda yılan görülmeye başlandı. Mahalle sakinleri, yılanlar suların yükselmesi ve baraj kapakların açılmasıyla birlikte geldiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Evlere gelen ekipler, yılanları yakaladı.
Evlere gelen ekipler, yılanları yakaladı.

Hatay'da, son haftalardaki yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Evleri su bastı

Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin Amik Ovası içerisinde bulunan bazı mahallerini su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar da evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kaldı.

Yağışlar nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle bölgedeki su seviyesinin de yükseldiği gözlendi.

Yılanlar görülmeye başladı

  • Bu arada, bazı mahallelerde de çok sayıda yılan görülmeye başlandığı belirtildi.

Reyhanlı ilçesinde bağlı Karacanlık Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Döner, yaptığı açıklamada, yağışlardan ve barajlardaki su tahliyesinden dolayı evinin ve ahırının su altında kaldığını söyledi.

Döner, evine ulaşımını ancak traktör veya salla sağlayabildiğini belirterek, zararının çok fazla olduğunu kaydetti.

  • Son günlerde çevrede çok fazla sayıda yılan da gördüklerini ifade eden Döner, "Yılanlar suların yükselmesi ve baraj kapakların açılmasıyla birlikte geldi. Çocuklar yılanları gördüğünde bilmedikleri için balıkların geldiğini sanıyor. sonradan yılan olduğunu anlayınca korkuyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Karacanlık ise su baskını ve çevrede görülen yılanlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Hatay'da su basan evlerden yılanlar çıktı
OYNAT 00:55
Hatay'da su basan evlerden yılanlar çıktı
Hatay'da, son haftalardaki yağış nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin Amik Ovası içerisinde bulunan bazı mahallerini su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar da evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kaldı. Ayrıca, bazı mahallelerde çok sayıda yılan görülmeye başlandığı belirtildi.
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