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Uşak son dakika haberleri... Uşak'ta bir evde yangın: Dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir evde yangın: Dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'taki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

AA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

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GÜNDEM
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  • Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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