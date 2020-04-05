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İSTANBUL

Koronavirüs tedbirleri altında dünya evine girdiler

Koronavirüs salgını sonrası yapılan nikâh törenleri için bazı önlemler alındı. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir çift, alınan tedbirler kapsamında kapının girişindeki nikâh masasında imza atarak dünya evine girdi. Çifte sadece nikâh şahitleri eşlik etti.

Haber Merkezi DHA
Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti
Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikâhları kıyılacak olan Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti, koronavirüs önlemlerini aldı ve maskelerini takarak nikâh salonuna geldi.

Yakınları genç çifte binanın kapısına kadar eşlik edebildi.

Güvenlik görevlileri kapıyı şerit ile kapatarak içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlendirme dairesinin girişine konulan nikâh masasında imza atan genç çift, nikah şahitlerinin eşliğinde dünya evine girdi.

Evlilik cüzdanını alan Aslı Yenipınar damadın ayağına basmayı ihmal etmedi.

Yakınları çiftin mutlu anlarını dışarıdan cep telefonu kameralarına kaydetti.

Damat Mustafa Arısoy, "Böyle olmasını istemezdik aslında ama mecburen böyle oldu. Tüm sevdiklerimizin de burada olmasını isterdik. Onlar da gelemedi. Salonda kıyılacaktı aslında ama burada kıyılacak. Bu da güzel bir şey. Darısı bekârlara diyelim artık" dedi.

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