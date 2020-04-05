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GİRESUN

Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı

Giresun’u Doğankent ilçesi ile Gümüşhane iline bağlayan karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için çalışmalar devam ederken ulaşımın eski Tirebolu-Doğankent yolundan sağlandığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Giresun Gümüşhane yolu geçici süreliğine ulaşıma kapandı.
Giresun Gümüşhane yolu geçici süreliğine ulaşıma kapandı.

Giresun’u Doğankent ilçesi ile Gümüşhane iline bağlayan karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun’u Tirebolu ile Doğankent ilçesini bağlayan karayolunun 24. kilometresinde toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebiyle kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı. Yolun açılması için çalışmalar devam ederken ulaşımın eski Tirebolu-Doğankent yolundan sağlandığı bildirildi.

Yol açma çalışmalarının ardından ulaşımın kontrollü olarak başlatılacağını belirtildi.

Koronavirüs önlemlerini pazarda hiçe saydılar
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Maskesiz, eldivensiz bir pazarcı Suat Sakak, bunları neden kullanmadığının sorulması üzerine, “Eldiven hemen geliyor, maske hemen geliyor dedi.
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Sakak eskimiş kirli maskesini takarak, “Maskeyi dün akşam aldım, sebze meyve sattığımız için illaki kirleniyor diye konuştu.
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Bir diğer pazarcı Emre Sakak da “Zabıta maske takmayana 3 bin lira ceza kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman. Takmazsa ceza yazmakta haklısın. Maske soruyoruz, 50 lira. Bir maske 50 lira olur mu? 50 liraya kadar fiyat çıkarmışlar dedi.
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Pazarcı Furkan Abdurramazan ise 'Maskeniz nerede? nerede sorusuna, “Rahatsız olduğum için takmıyorum. Müşteriler de sormuyor, kimsenin umurunda değil diye konuştu.
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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda, diğer tezgahlardan ayrı duran pazarcının eldiveni ve maskesi ile bütün ürünlerini tek tek paketlemesi dikkati çekti.
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Yine aynı pazarda sokağa çıkma yasağına rağmen mantar satan küçük yaştaki çocuğa aldırış eden olmadı.
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Pazar alışverişine çıkanlar da maskesiz satıcılardan alışveriş yapmaya devam ediyor.
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Müşteriler, sadece “Herkes kullansa daha iyi olur demekle yetiniyor. Maskesiz pazarcıdan alışveriş yapan Soner Erkul, “Eminim onlar da dikkate almaya çalışıyorlardır ama iş koşullarının zorluğundan muhtemelen, hepimizin dikkat etmesi lazım şeklinde konuştu.
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Aynur Hasanov, “Biz pazar çıktığımız zaman eldiven de, maskede takıyoruz. Herkes kullansa iyi olur, biz kullanıyoruz dedi.
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Yüksek Akarsu ise “Bence herkes uysa daha iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum ama herkes uysa daha iyi. Çocuklarım var, kendimi ve onları korumak için kullanıyorum dedi.
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Koronavirüs önlemlerini pazarda hiçe saydılar
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarlara bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor.

Büyükşehir mahallesi ama seyahat yasağı uygulanmıyor
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Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.
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Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.
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Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirler arası kodu girmek zorunda kalabiliyor.
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Ancak tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş ve çıkışlar, Samsun ve Ordu'nun bu mahallelerinde işlemiyor.
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Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu'dan Samsun'a 3 adımda geçebiliyor. Kimi vatandaş, bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek, şaşkın olduklarını belirtiyor.
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Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, her iki mahalle sakinlerinin korona virüsle mücadele kapsamında, komşuları arasındaki misafirliklerini geçici olarak durdurduğunu söyledi.
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Şehirler arasında uygulanan yasağın kendilerini etkilemediğini ifade eden mahalle muhtarı Tınkır, “Yürüyerek Samsun'dan Ordu'ya geçiyoruz. Diğer tarafta ihtiyacı olanlar yürüyerek oraya geçebiliyor. Arada bir diyalog kurduk, pazar alanımız da ortak. Camilerde okunan ezanlarda iki dakikalık bir fark var. Artık karışıklık olmuyor insanlar alıştı dedi.
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Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla, hem Samsun, hem de Ordu tarafından müşterisinin olduğunu belirtti.
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Şehirler arası getirilen seyahatlere getirilen yasak sonrası kafalarının karıştığını ifade eden Kışla, “Samsun'dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu'dan gelen müşterilerimiz tedirgin oluyoruz. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz ifadelerini kullandı.
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Öte yandan, hem Ordu sınırında, hem de Samsun sınırında ikamet eden vatandaşlar, korona virüsü salgını nedeniyle komşular arasındaki ziyaretlerin geçici olarak sonlandığını belirtirken, 30 büyükşehre getirilen seyahat yasağının kendilerini etkilemediğini ifade ettiler.
Büyükşehir mahallesi ama seyahat yasağı uygulanmıyor
Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.

Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler
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Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken alınan tedbirler daha da sıkılaştırılmaya başlandı. Türkiye'de son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün gün açıklıyor.
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İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor. İşte Koca'nın gün gün yaptığı koronavirüs açıklamaları:
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11 Mart 2020
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13 Mart 2020
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15 Mart 2020
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16 Mart 2020
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16 Mart 2020
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18 Mart 2020
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18 Mart 2020
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18 Mart 2020
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19 Mart 2020
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20 Mart 2020
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21 Mart 2020 Cumartesi
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22 Mart 2020 Pazar
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23 Mart 2020 Pazartesi
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24 Mart 2020 Salı
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25 Mart 2020 Çarşamba
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26 Mart 2020 Perşembe
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27 Mart 2020 Cuma
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28 Mart 2020 Cumartesi
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29 Mart 2020 Pazar
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30 Mart 2020 Pazartesi
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31 Mart 2020 Salı
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1 Nisan 2020 Çarşamba
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2 Nisan 2020 Perşembe
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3 Nisan 2020 Cuma
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4 Nisan 2020 Cumartesi
Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler
Koronavirüs dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren Türkiye'de çalışmalara önceden başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların görülmesi ile bu çalışmaları daha hızlandırdı. Bir yandan koronavirüs ile mücadele için en iyi tanı ve tedavi yöntemleri üzerine çalışan Koca, bir yandan da süreci en şeffaf şekilde yürütmeye çalışıyor. İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor.


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