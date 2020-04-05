Bugün son gün: Adıyaman'da virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği tarafından halkın ve pazarcı esnafının sağlığını korumak amacıyla 5 Nisan tarihinden sonra semt pazarlarının kurulmaması kararı alındı.

5 Nisan 2020 tarihinden sonra Adıyaman'da pazar kurulmayacak

Bugün son gün

Halkın ve pazarcı esnafının sağlığını düşündüklerini belirten Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Mehmet Varol, “Koronavirüsü salgını nedeniyle semt pazarımız 5 Nisan 2020 tarihinden sonra kurulmayacak. Bugün semt pazarımızın son günüdür. Semt pazarlarının yeniden faaliyete geçme tarihi şuan için belli değildir. Faaliyette yeniden alınacak olan kararla belirlenecektir. Amacımız hem halkımızın hem de pazarcı esnafımızın sağlığını korumaktır. Ümit ediyoruz ki bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz” diye konuştu.

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