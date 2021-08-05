Köyceğiz'deki orman yangını büyüyor: Bir mahalle daha boşaltıldı

Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.