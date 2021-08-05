Gündem Köyceğizdeki orman yangını büyüyor Bir mahalle daha boşaltıldı
MUĞLA

Köyceğiz'deki orman yangını büyüyor: Bir mahalle daha boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.

Haber Merkezi AA
Köyceğizdeki orman yangını büyüyor: Bir mahalle daha boşaltıldı
Bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
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Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.
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“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.
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“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”
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Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
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Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.
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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.

Alevler Menteşe ilçesine ulaştı: İki mahalle daha boşaltılıyor
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.
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Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.
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Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.
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Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.
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Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.
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Alevler Menteşe ilçesine ulaştı: İki mahalle daha boşaltılıyor
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.


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