Köyden çıkmadan İstanbul ve Erzincan'da trafik cezaları yemişti: Gerçek ortaya çıktı

Cezanın, yabancı uyruklu plaka ile Özel’in traktörünün plakasının bire bir aynı olması nedeni ile kesildiği öğrenildi.

Elazığ’ın merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Özel, yediği cezaları görünce hayatının şokunu yaşadı. E-devlet üzerinden gelen tebligatı açan Özel, traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmaması rağmen Erzincan’dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tünelinden 3 ceza kesildiğini gördü.

GÜNDEM Afyonkarahisarlı vatandaşa geçmediği otoyoldan traktörüne ceza geldi

Durumun şokunu atlatan Özel, soluğu adliye binasında alarak suç duyurusunda bulundu. Şahsına ait 23 AB 507 plakalı traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmadığını ifade eden İsmail Özel, bir hafta içerisinde traktör ile İstanbul’a gitmesinin imkansız olduğunu ve cezalar karşısında şaşırdığını söyledi.

GÜNDEM Haberlerde görüp gülerdi başına geldi: Eve gelen ceza tebligatı ile şoke oldu

Haberin yapılması üzerine harekete geçen ekipler, cezanın kesildiği plakanın geçişi ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde geçişin, yabancı uyruklu bir binek otomobilden yapıldığı belirlendi. Cezanın, yabancı uyruklu plaka ile Özel’in traktörünün plakasının bire bir aynı olması nedeni ile kesildiği öğrenildi.

REKLAM

GÜNDEM Konyalı vatandaşa İstanbul'da ceza şoku: Hiç geçmediği ama dokuz kez ceza yedi

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Özel’in 15 Eylül 2022 tarihindeki başvurusuna istinaden yapılan incelemeler doğrultusunda Avrasya Tünelinden geçen binek aracın, İsmail Özel’e ait olan ve HGS sistemine kayıtlı traktörün plakası ile aynı dizilime sahip olan yabancı plakalı bir araç olduğunun tespit edildiği, Avrasya Tüneli’nden yapılan 3 geçişe ait borcun, Özel’e ait olan aracın HGS etiketi ve plakasıyla ilişiğinin kesilerek tahsilatın yapılmaması yönünde başvuru yapılan aynı günde işlem başlatıldığı ve plaka sahibine bilgi verildiği kaydedildi.