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Konyalı vatandaşa İstanbul'da ceza şoku: Hiç geçmediği ama dokuz kez ceza yedi

Konya’da yaşayan Ali İhsan Çakıcı isimli vatandaşa, hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle dokuz kez köprü geçiş cezası kesildi. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştığını ancak muhattap bulamadığı için isyan eden sürücü, "Aracımın çalıştığım kurumda olduğuna dair kamera kayıtları var. Bununla ilgili gerekirse dava yoluna gideceğim, hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv


Konya’da yaşayan Ali İhsan Çakıcı, dört yıl önce aldığı 42 FAB 97 plakalı otomobiline ilk olarak 29 Haziran’da olmak üzere 27 Temmuz’a kadar 9 defa köprü geçiş ücreti kesildi. Telefonuna gelen bildirim mesajlarını dikkate almayan Çakıcı, aracının plakasına 220 lira köprü geçiş ücreti ve cezasının işlendiğini telefonuna arka arkaya gelen mesajları araştırdıktan sonra fark etti.

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Sadece bir kez İstanbul'a gitti

Şikayetçi olmak için hazırlanan Ali İhsan Çakıcı, cep telefonuna ilk gelen köprü geçiş mesajını dolandırıcı olduğunu düşünerek dikkate almadığını söyledi. Sonraki günlerde tekrar mesaj geldiğini ifade eden Çakıcı, “Bunu internetten araştırmaya başladım, Karayollarının sitesine girdim. Orada tarafımdan, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçildiği görülüyor. Ben İstanbul’a hayatımda bir defa gittim, onda da 4 yıl önce turistik amaçlı otobüsle gitmiştik. Benim aracım İstanbul’a hiç gitmedi" dedi.

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Tüm kanıtlar kamera kayıtlarında

Yaşananların yanlış anlaşılma olabileceği ihtimali üzerinde duran Çakıcı, "9 defa olduğu için büyük ihtimalle bunda plaka kopyalanması var. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştım, karşıma muhatap bulamadım. Aracımın çalıştığım kurumda olduğuna dair kamera kayıtları var. Bununla ilgili gerekirse dava yoluna gideceğim, hakkımı arayacağım. İlgililerden bu konuyla ilgili yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 9
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Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, “Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi “ dedi.
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Otomobilinin orijinal olduğu için taliplisinin çok olduğunu belirten Gül, “Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum. Almak isteyen çok oluyor ama ben memnunum arabamdan satmıyorum. Otomobilimin orijinal olması onların dikkatini çekiyor. Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ben arabamı güneşe komam, soğuğa komam, çukurlara vurmam. Arabam garajımda durur. Aracımı 24 yıldır her kullanımının ardından garaja bırakırım“ dedi.
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İzzet Gül'ün eşi Firuze Gül eşinin otomobili fazla kullanmadığını belirterek, “ Otomobil 1996 yılından beri bizde. Ben arabayı kullanamıyorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hiçbir uzak yere gitmedik. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçeleri birde Küpeli köyüne gittik. Başka bir yere gitmedik. Eşim arabaya çok fazla kullanmıyor. Evden bahçeye, bahçeden eve geliyor“ dedi.
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