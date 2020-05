Araba parası kadar ceza yedi: 'Bizde her şey zevkine' dedi Araba parası kadar ceza yedi: 'Bizde her şey zevkine' dedi Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 23 bin lira ceza kesilen Coşkun, "Bizde her şey zevkine" dedi.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2020, 15:23 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020, 15:28 DHA