Gündem Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları Abla kardeş gibiydik
ADANA

Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları: Abla kardeş gibiydik

Adana’da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan açıklama yaptı.
Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan açıklama yaptı.

Olay, 22 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Kocası Arabistan’da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği paralara altın alarak birikim yapıp evindeki kasasında saklamaya başladı. İddiaya göre; Fatma S. (27) görümcesi Sezen Nisan’in çok fazla altını olduğunu arkadaşı Bülent Ü.’ye (38) söyledi. Bülent Ü., arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptı. Evin yedek anahtarını yaptıran ve Bülent Ü.’ye veren Fatma S., görümcesinin yazlığa gitmesini beklemeye başladı.

Görümcesinin oğlunu “Gelin yeğenlerinizi görün” bahanesiyle arayan Fatma S. “Biz yazlıktayız” cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdi. Bunun üzerine zanlılar eve girerek içinde 160 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. Bu durumu komşularından öğrenen Sezen Nisan hemen evine gelip Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu.

  • Polis zanlıları yakalarken, gelin Fatma S.’nin olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Zanlılardan Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan’a teslim edildi. Ancak altın ve paraların 100 bin liralık bölümü yoktu.

Gelinden görümceye şok plan: İçinde 160 bin TL bulunan para kasasını çaldırdı
GÜNDEM
Gelinden görümceye şok plan: İçinde 160 bin TL bulunan para kasasını çaldırdı

"Hain gelin"

Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan, halen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Kasamız ben evde yokken soyuldu. 15 Mayıs günü yazlığa gittim, maalesef hain bir gelinimiz var, bizim evde olup olmadığımı araştırmış. Normal bir gelin görümce ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa bizim de öyle bir ilişkimiz vardı. Ben onun iyi gününde kötü gününde hep yanındaydım, evde kasa olduğunu biliyor yani her şeyimi bilen biriydi. Evime sürekli girip çıkan birisiydi, evde temizlik olduğunda gelip yardım ederdi. Kasamın yerini zaten biliyordu, onun görüştüğü kişiler evime gelmişler kasamı alıp gitmişler" dedi.

İHA
Fatma S. (27) görümcesi Sezen Nisan’in 160 bin liralık altın ve parasını çaldırdı.

"Onu ciğerime koymuştum, onun yaptığı ölümle eş değer"

  • Sezen, gelinlerinden hiç şüphelenmediğine dikkat çekerek, "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Onun yaptığı nankörlüğü ömrüm boyunca unutmayacağım. Onun bu hırsızlığı yaptığını öğrenince şok oldum, ölümle eş değer bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Bana bu günleri yaşattın ya Fatma seni asla affetmeyeceğim Allah’ından bul. Benim emeğim değil, eşimin parasıydı. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı. Eşim çalışıp bana gönderiyordu ben de harçlığımdan biriktirdim köşeye koydum 3 çocuğumun geleceğiydi. Hayatımızı çaldın gittin Fatma, Allah seni bildiği gibi yapsın" diyerek ağladı.

Sezen, polislerin çok iyi çalışıp her şeyi ortaya çıkardığını ancak 100 bin liradan fazla zararı olduğunu, bu zararın zanlılar tarafından karşılanmasını istediğini, bunun için de ayrı dava açacağını söyledi.

Türkiye'de mahkemelerin bugüne kadar verdiği 'ilginç' cezalar
GÜNDEM
Türkiye'de mahkemelerin bugüne kadar verdiği 'ilginç' cezalar

'Nişanlıma alyans alacağım’ dedi, 30 bin liralık yüzük çaldı
GÜNDEM
'Nişanlıma alyans alacağım’ dedi, 30 bin liralık yüzük çaldı
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.