Hiç ayak basmadığı İstanbul'dan ceza yedi.

Marmaris’te yerel gazete sahibi olan Reşit Doğucu, evine gelen tebligatı açtığında gördüklerine inanamadı. Tebligata bakan Doğucu, İstanbul’da kendi adına yazılmış 640 TL trafik cezasını görünce şok oldu. Ceza tutanağındaki tarihte İstanbul’da olmadığını, hayatında hiç otobüs kullanmadığını ifade eden Doğucu’nun hukuk mücadelesinin 4 yıldır sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL'A HİÇ GİTMEDİM



68 yaşındaki yerel gazete imtiyaz sahibi Reşit Doğucu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2018 yılında bir tebligat geldi, İstanbul’da bir otobüs firmasının şoförünün ehliyetine Src belgesi olmadığı için ceza yazılmış buraya kadar tamam. Ama ceza benim adıma yazılmış. Ben hiç İstanbul’a gitmedim ve hayatımda hiç otobüs kullanmadım" dedi.

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Kesilen trafik cezasını ödediğini belirten Doğucu "İtiraz ettim, gelen sonuçta yanlışlık olduğunu yazmışlar, ödediğim cezayı nasıl geri alacağımı bilmiyorum" dedi.

Ehliyetine ceza kesilen ve 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Doğucu "Başkaları mağdur olmasın, ehliyet kopyalama yapılmış olabilir. Vatandaşlar dikkatli olsun" diyerek uyarıda bulundu.

FOTOĞRAF 25 Yaylalardaki kamp alanlarında çadır kuran ya da karavanıyla konaklayan ziyaretçiler, eşsiz ve el değmemiş doğanın tadını çıkarıyor.<br> Yemyeşil arazideki menderesleriyle de ziyaretçilerini ağırlayan yayla, yürüyüş yapma olanağıyla tatilcilerin ilgisini çekiyor.<br> Termal turizmiyle öne çıkan Taraklı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında, merkeze yakın olması nedeniyle yayladaki menderesler de yer alıyor.<br> Geniş otlakları nedeniyle, hayvancılık yapan bölge sakinleri yaz aylarını burada geçiriyor.<br> \"Doğasının korunmuş olması çok kıymetli\"<br><br>Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, misafirlerin gezip gördüğünde yaylanın çok kıymetli olduğunu kendilerine ilettiğini söyledi.<br> Yaylanın dokunulmamış doğasının bozulmamasını istediklerini belirten Pilavcı, \"Karagöl'ü diğer yaylalardan ayıran özellik, düz yani ova alanının çok geniş, uçsuz bucaksız olması. Aynı zamanda doğasının korunmuş olması çok kıymetli.\" dedi.<br> Ülkedeki bazı yaylaların, gözü tırmalayan binaların yapılması, yerleşim alanlarının açılması ve ticarethanelerin oluşturulması nedeniyle doğal güzelliklerinin kaybolmaya başladığına dikkati çeken Pilavcı, binlerce yıldır süren geleneklerini ve doğayı bozmadan yaylacılığa devam edeceklerini aktardı.<br> Geniş ovada doğal yollarla oluşan mendereslerin yaylaya eşsiz güzellik kattığını anlatan Pilavcı, \"Kar suyu tepelerden bu düzlüğe ulaşıyor ve burada yavaş akan küçük küçük dereler oluşuyor. Yüksekten bakıldığında da böyle kıvrım kıvrım çok keyifli bir görüntü oluşturuyor. Yani o mendereslerin zamanında gelinip görülmesi gerektiğini düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı. Pilavcı, merası olan köylülerin hayvanlarını buraya getirerek otlattığını, eylül sonuna kadar Karagöl'de kaldıklarını ifade etti.<br> Köylülerin yaylada hayvanlarını besleyebildiğini dile getiren Pilavcı, \"Yaylada hayvanların gezerek otlaması nedeniyle etleri de kaliteli oluyor. Hayvan sabah kendiliğinden ağılından çıkıyor, akşam dönüyor. Aynı zamanda insanlar da tatilini yapmış, dinlenmiş oluyor. Yani burada iş gücü de azalmış oluyor.\" diye konuştu.<br> Karagöl Yaylası'ndaki menderesler bölgeye ayrı güzellik katıyor Karagöl Yaylası'ndaki menderesler bölgeye ayrı güzellik katıyor Karagöl Yaylası'ndaki menderesler bölgeye ayrı güzellik katıyor Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etrafı çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplı Karagöl Yaylası, geniş ve düz arazisi, bol oksijenli havası, gölü ve menderesleriyle doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.

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FOTOĞRAF 17 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne dün saat 17.10'da gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. <br> Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheliyi fark eden polisler, beton bariyerleri kendilerine siper ederek 'yere yat' uyarısı yaptı. Uyarıyı dinlemeyen ve giriş kapısına doğru yönelen şüpheliye bağıran polisler daha sonra havaya birkaç el uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine de uymayan şüpheli daha sonra polisler tarafından ayaklarına doğru ateş açılarak vuruldu. Yaralanan şüpheli, emniyet müdürlüğü önündeki kaldırıma düştü.<br> Emniyet müdürlüğünün yanı sıra valilik, büyükşehir belediyesi, vergi dairesi gibi resmi kurumların da bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı, polisler tarafından çift yönlü ulaşıma kapatılarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Polisler, bölgede zırhlı araçlarla ve insansız hava araçları ile şüpheli kimse bulunup bulunmadığını araştırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı da yaralı kişinin üzerinde ve yanında getirdiği siyah poşette patlayıcı taraması yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya ulaşılamazken, sahte bomba düzeneği ile emniyete geldiği belirlenen ve vurularak yaralanan Koçyiğit ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 20 CİVARINDA SUÇ KAYDI VAR<br><br>Hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Ümit Koçyiğit'in yapılan araştırmada 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı bulunduğu belirlendi. <br> Polis ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada Ümit Koçyiğit'in, psikolojik sorunları da bulunduğu ve son olarak şubat ayında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi olduğu ortaya çıktı. TERÖR ÖRGÜTLERİNCE KULLANILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR<br><br>Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, emniyete yaya olarak gelen ve kendisine canlı bomba izlenimi veren Ümit Koçyiğit'in terör örgütleri ile bağlantısını ve kullanılıp kullanılmadığını da detaylı araştırıyor. <br> Yakınları ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine başvuran polisler, Koçyiğit'in psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa terör örgütlerinin yönlendirmesi ile mi eylemi yaptığını belirlemeye çalışıyor.<br> Hastanede tedavisi süren Koçyiğit'in ise şu ana kadar konuya ilişkin ifadesine başvurulmadığı öğrenildi.<br> EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 3'ÜNCÜ SALDIRI<br><br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne geçmişte de 2 ayrı saldırı düzenlenmişti. 1 Mayıs 2016'da Emniyet Müdürlüğü'ne DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendi.<br><br>Saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, 20'nin üzerinde polis ve sivil yaralandı. <br><br>Saldırıda ayrıca minibüsü kullanan DEAŞ'lı terörist İsmail Güneş, parçalanarak öldü.<br> 10 Ocak 2017'de ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen 1 kişi, üzerindeki kurusıkıdan çevrilme tabancayla polise ateş açarak içeri girmeye çalıştı. Polisin de ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmada 1 polis yaralanırken, saldırgan öldürüldü. Yapılan araştırmada saldırganın akli dengesi bozuk Müslüm Kasar olduğu ve terör bağlantısı bulunmadığı ortaya çıktı. Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in (32), 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı olduğu belirlendi. Psikolojik tedavi gördüğü tespit edilen şüphelinin, terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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