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KONYA

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezayla şoke oldu

Haberlerde görüp gülerdi başına geldi: Eve gelen ceza tebligatı ile şoke oldu

Hatalı trafik cezası uygulamasının son mağduru Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal oldu. Haberlerde görüp güldüğü olay başına gelince şoke olan Taşal, hayatında hiç gitmediği İstanbul'da nasıl park cezası yediğini merak ederken, tarafına kesilen 132 liralık cezanın düzeltilmesini istiyor.

Haber Merkezi DHA
Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal'a hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi.
Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal'a hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi.

Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal (41), İstanbul'da 132 liralık hatalı park cezası yazılmış tebligatın evine gelmesi üzerine şoke oldu.

Daha önce İstanbul’a hiç gitmediğini ve bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Taşal, "Ceza yazılan araç 06 BGR 628 plakalı, beyaz renkli bir otomobil. Benim, 06 BG 628 plakalı eski model bir otomobilim vardı. Onu da mart ayında sattım" dedi.

Ayşegül Taşal, 6 gün önce kendisine gelen trafik cezasını görünce şaşırdı.

Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal'a hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi.

27 Şubat tarihinde İstanbul Zeytinburnu'nda hatalı park nedeniyle kendisine 132 lira para cezası yazıldığını gören Taşal, hayatı boyunca hiç İstanbul'a gitmediğini söyledi. Ceza yazılan aracın 06 BGR 628 plakalı, beyaz bir otomobil olduğunu belirten Taşal, kendisinin ise 06 BG 628 plakalı eski model bir otomobilinin olduğunu, onu da mart ayında sattığını kaydetti.

Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal'a hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi.

'HABERLERDE GÖRÜP, GÜLERDİM, BENİM DE BAŞIMA GELDİ'

Haberlerde bu tür yanlışlıkları görünce güldüğünü ancak şimdi kendi başına geldiğini belirten Ayşegül Taşal, şunları söyledi:

"Benim normalde 06 BG 628 plakalı bir aracım vardı. Ama bu plaka ve bu araba bana ait değil. Ayrıca ben hiç İstanbul’a gitmiş biri değilim. Araba da mekan da plaka da farklı. Cezanın kesildiği tarihte değil, ben hayatımda hiç İstanbul’da bulunmadım. Ceza kağıdını bana verdiklerinde bu, ben değilim, dedim. Bakıyorum isim ben, soy isim ben, hayret ettim. ‘Nasıl oluyor’, dedim. Eskiden haberlerde görüyordum, yanlış ceza kesildiğini, gülüyordum. ‘Öyle şey olur mu’, diyordum. Oluyormuş. Başıma geldi ve kendime güldüm. Niye böyle hata yapılıyor, anlamış değilim. Gelen bu cezanın düzeltilmesini istiyorum. Vatandaş olarak ben de hakkımı istiyorum.''

Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal'a hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi.

İtalya'ya kaçırılmıştı: 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de
FOTOĞRAF 14
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Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi.
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Özel sandık içerisinde uçağın kargo bölümünde getirilen yazıt, görevliler tarafından büyük bir titizlik içinde uçaktan indirildi.
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İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne alınan Lidya yazıtı sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek.
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Kefaret yazıtının Roma'dan İstanbul'a gerçekleşen yolculuğuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner eşlik ederken, yazıtı karşılayanlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal da havalimanında hazır bulundu.
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Havalimanı apronunda basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Haluk Soner, Bakanlığımızın uzun hukuki mücadeleler sonucu İtalya'dan getirdiği bu eseri yarın (bugün) saat 12.30'da sayın bakanımız halkımıza takdim edecek. Hepimize hayırlı olsun. Böylece yurt dışındaki bir eserimiz daha topraklarına, ait olduğu yere geri döndü ifadelerini kullandı.
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Bir anne ve babanın iki oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu hazırlattıkları kefaret yazıtı 1997 yılında İtalya'da bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirilmişti.
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Yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumun Türk yetkililere bildirmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda, bin 800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırıldığı tespit edilmiş, uzun süren bir hukuki sürecin ardından da kefaret yazıtının Türkiye'ye ait olduğu ve eserin ait olduğu topraklara iadesine karar verilmişti.
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Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. İtalya'da getirilen Lidya steli de bir tür itiraf yazıtıydı. Kefaret yazıtı olarak da bilinen steller, sadece Anadolu'ya özgü olarak biliniyor.
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İtalya'ya kaçırılmıştı: 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de
Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen 1800 yıllık kefaret yazıtı, uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Uçakla Ankara'ya gönderilecek Lidya dönemine ait yazıtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtacak.


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