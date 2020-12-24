Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul’dan trafik cezası: İki yıldır uğraşıyorum

Çivril ilçesinde çiftçilikle uğraşan 83 yaşındaki Erdoğan Mutlu, 1982 yılında aldığı bahçe traktörünün vizesini yaptırmak için araç muayene yerine gitti. Burada çalışan personeller traktörünün üzerinde trafik cezası olduğu için vizesinin yapamayacaklarını söyledi. Yaşlı adam bunun üzerine vergi dairesine giderek traktörüne İstanbul’dan 59 TL trafik cezası kesildiğini öğrendi. Sonrasında Mutlu, traktörünü aldığı yılda beri ilçede bulunan bahçesinde başka hiçbir yere götürmediğini belirtti. Başka bir aracın kaza yapması üzerine yanlışlıkla kendi traktörünün plakası yazıldığını öğrenen Mutlu, hata yapıldığını fark ederek itirazda bulundu. İki sene boyunca yaptığı itirazdan henüz bir cevap gelmediğini iddia eden Mutlu, yapılan hatanın düzeltilmesini istiyor.

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“Bırakın İstanbul’u, bahçemden başka bir yere gitmedim”



Traktörünün Çivril dışına hiç çıkmadığını ve istese de traktörle gidemeyeceğini belirten Erdoğan Mutlu “Aracıma vize yaptırmaya gittiğimde vergi dairesine trafik cezamın olduğunu söylediler. Vergi dairesine gittiğimde traktörüme İstanbul’da 59 lira ceza kesildiğini öğrendim. Traktörü 1982 yılından beri ben kullanıyorum. Bırakın İstanbul’u Kızılcasöğüt’deki bahçemden başka bir yere gitmedim. Zaten istesem de bu traktör gitmez ve bu küçük meyve traktörü. Yediğim cezaya itiraz ettim, iptal edilmesini istiyorum ama yazdığım dilekçeye hala cevap gelmedi” dedi.

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“59 TL için iki yıldır uğraşıyorum”



Borcu olduğu için aracının vizesini de yaptıramayan Erdoğan Mutlu, “Galiba başka araç trafik kazasına karıştığı zaman benim plakayı yanlışlıkla girmişler. 59 TL için iki yıldır uğraşıyorum. Mesele meblağ değil ve yapılan hatanın düzeltilmesi. Hata inşallah bir an önce düzeltilir” diye konuştu.

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