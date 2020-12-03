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Gündem Kendisi Adanada, aracı Mardindeydi Hiç gitmediği İstanbulda otoyol geçiş cezası yedi
MARDİN

Kendisi Adana'da, aracı Mardin'deydi: Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Mardin’de yaşayan Mustafa Kaya isimli vatandaşa, hiç gitmediği İstanbul-İzmir otoyolundan geçtiği gerekçesiyle 156 liralık ceza kesildi. Cep telefonuna gelen bildirim mesajının ilk başta dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünen Kaya, "Cezanın kesildiği gün ben Adana’da, aracım ise Mardin’de olduğu halde İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş yapıp ödeme yapmadığıma dair ceza mesajı aldım. Ceza büyük bir meblağ değil fakat başka vatandaşların da mağdur olmaması için hakkımı mahkemeye başvurup cezanın iptal edilmesini talep edeceğim. Ben mağdur oldum, başka sürücüler de mağdur olmasın" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yiyen vatandaş karara itiraz edeceğini söyledi.
Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yiyen vatandaş karara itiraz edeceğini söyledi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Mustafa Kaya, 2 ay önce aldığı 34 TY 6491 plakalı otomobiline, 19 Kasım 2020’de kendisi Adana’da, aracı Mardin’de olmasına rağmen, özel bir şirket tarafından İstanbul-İzmir otoyolu Hersek gişesinde ödeme yapmadan geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi. Telefonuna gelen bildirim mesajının dolandırıcılar tarafından gönderildiğini zanneden Kaya, mesajı yakın çevresine sorgulatıp, internetten araştırdıktan sonra gerçek olduğunu fark etti.

Haberlerde görüp gülerdi başına geldi: Eve gelen ceza tebligatı ile şoke oldu
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  • Cep telefonuna mesaj yollayan özel şirketi birkaç kez arayan Kaya, hiçbir şekilde geri dönüş almadı. Şikayetçi olmak için hazırlanan Mustafa Kaya, gelen cezanın kendisini etkilemediğini, ancak diğer sürücülerin de mağdur olmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

Konyalı vatandaşa İstanbul'da ceza şoku: Hiç geçmediği ama dokuz kez ceza yedi
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Konyalı vatandaşa İstanbul'da ceza şoku: Hiç geçmediği ama dokuz kez ceza yedi


"Mesaja önce inanmadım"

Cep telefonuna gelen bildirim mesajının ilk başta dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünen Mustafa Kaya, daha sonra cezanın gerçek olduğunu öğrendiğini kaydetti. Kaya, "Özel bir otoyol şirketi tarafından 19 Kasım 2020’de ben Adana’da, aracım ise Mardin’de olduğu halde İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş yapıp ödeme yapmadığıma dair ceza mesajı aldım, İlk olarak dolandırıcı zannettim, yakın çevreme gelen mesajın doğruluğunun teyit edilmesi için araştırmalarını istedim ve ben de internette araştırdım. Araştırmalar sonucunda, 156 liralık cezanın gerçek olduğunu öğrendik. Gelen mesajda cezanın ödenmemesi halinde, ceza tutarının 4 katı ceza ekleneceği bildirildi.

Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
OYNAT 00:44
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal (41), İstanbul'da 132 liralık hatalı park cezası yazılmış tebligatın evine gelmesi üzerine şoke oldu. Daha önce İstanbul?a hiç gitmediğini ve bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Taşal, Ceza yazılan araç 06 BGR 628 plakalı, beyaz renkli bir otomobil. Benim, 06 BG 628 plakalı eski model bir otomobilim vardı. Onu da mart ayında sattım dedi.

  • Müşteri hizmetlerini birden fazla kere aradım, geri dönüş yapılacak denildi, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen herhangi bir cevap alamadım. Ceza büyük bir meblağ değil fakat başka vatandaşların da mağdur olmaması için hakkımı mahkemeye başvurup cezanın iptal edilmesini talep edeceğim. Ben mağdur oldum, başka sürücüler de mağdur olmasın" dedi.
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