Kendisi Adana'da, aracı Mardin'deydi: Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Mustafa Kaya, 2 ay önce aldığı 34 TY 6491 plakalı otomobiline, 19 Kasım 2020’de kendisi Adana’da, aracı Mardin’de olmasına rağmen, özel bir şirket tarafından İstanbul-İzmir otoyolu Hersek gişesinde ödeme yapmadan geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi. Telefonuna gelen bildirim mesajının dolandırıcılar tarafından gönderildiğini zanneden Kaya, mesajı yakın çevresine sorgulatıp, internetten araştırdıktan sonra gerçek olduğunu fark etti.

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Cep telefonuna mesaj yollayan özel şirketi birkaç kez arayan Kaya, hiçbir şekilde geri dönüş almadı. Şikayetçi olmak için hazırlanan Mustafa Kaya, gelen cezanın kendisini etkilemediğini, ancak diğer sürücülerin de mağdur olmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

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"Mesaja önce inanmadım"

Cep telefonuna gelen bildirim mesajının ilk başta dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünen Mustafa Kaya, daha sonra cezanın gerçek olduğunu öğrendiğini kaydetti. Kaya, "Özel bir otoyol şirketi tarafından 19 Kasım 2020’de ben Adana’da, aracım ise Mardin’de olduğu halde İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş yapıp ödeme yapmadığıma dair ceza mesajı aldım, İlk olarak dolandırıcı zannettim, yakın çevreme gelen mesajın doğruluğunun teyit edilmesi için araştırmalarını istedim ve ben de internette araştırdım. Araştırmalar sonucunda, 156 liralık cezanın gerçek olduğunu öğrendik. Gelen mesajda cezanın ödenmemesi halinde, ceza tutarının 4 katı ceza ekleneceği bildirildi.

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OYNAT 00:44 Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal (41), İstanbul'da 132 liralık hatalı park cezası yazılmış tebligatın evine gelmesi üzerine şoke oldu. Daha önce İstanbul?a hiç gitmediğini ve bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Taşal, Ceza yazılan araç 06 BGR 628 plakalı, beyaz renkli bir otomobil. Benim, 06 BG 628 plakalı eski model bir otomobilim vardı. Onu da mart ayında sattım dedi. BiP'te paylaş

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