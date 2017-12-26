Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hürriyet’e konuşmuş. Hürriyet manşetten söyleşiyi şöyle görmüş: KUDÜS BİZİ BİRLEŞTİRDİ! Gerçi, alt başlıkta İbrahim Kalın “biz” derken Meclis’teki 4 partiyi ve İslam dünyasının “ayrık otları”nı da kast ediyor ama benim kafam burada biraz tersten çalışıyor.

“Kudüs bizi birleştirdi” cümlesi başka çağrışımlar yapıyor, zihnimde. Sözün sonunu beklemeden baştan söyleyeyim… Türkiye’nin… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs çıkışı… Kudüs mücadelesi…. Alttan alta, sinsice muhalefet yapan ve yakın gelecekte aleni muhalefete soyunmaya hazırlanan birtakım çevrelerin heveslerini kursaklarında bıraktı. Her fırsatta Erdoğan’a “İslamcılık” üzerinden salvolar verme hevesinde olanlarla, gelecekte Türkiye’de yeniden siyaset yapmaya hazırlananların kurdukları zımni ittifakın gelip dayandığı iki husus vardı.

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