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ANKARA

Libyalı mevkidaşıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu: İleriye dönük adımları güçlü bir görüşme olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki heyette yer alan İçişleri Bakanı Mazin'le bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Libyalı mevkidaşıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu: İleriye dönük adımları güçlü bir görüşme olacak
Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki heyette yer alan İçişleri Bakanı Mazin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Bakanlık'taki makamında ziyaret etti.

  • Soylu'nun Bakanlık girişinde karşıladığı Mazin, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Mazin ile makamında görüşen Soylu, yaptığı konuşmada, Libyalı mevkidaşını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek yeni görevinde başarı diledi.

BU MİRASIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Yarın başlayacak ramazan dolayısıyla tebriklerini ileten Soylu, Libya ile coğrafi, tarihi, kültürel ve dini olmak üzere birçok ortak bağlarının olduğunu söyledi.

Soylu, Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını belirterek bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Libya'da kurulan yeni hükümeti tebrik edip başarı dileğinde bulunan Soylu, Libyalı kardeşlerini Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

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ÇOK YAPICI BİR GÖRÜŞME OLACAK

Soylu, çok yapıcı ve ileriye dönük adımları güçlü olan bir görüşme olacağına inandığını ifade etti.

Libya İçişleri Bakanı Mazin ise Türkiye ile Libya arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını belirterek görüşmeden dolayı teşekkürlerini iletti.

  • Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz de hazır bulundu.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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