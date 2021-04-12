Libya’dan tam kadro ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe’ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanısıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edeceği açıklandı. Dibeybe, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanacak.

Abdulhamid Dibeyb

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İLK RESMİ ZİYARET

Söz konusu ziyaret, Başbakan Dibeybe’nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Trablus’ta İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile üst üste görüşmeler yapan Dibeybe, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nın devam edeceğini vurgulamıştı. Dibeybe’nin ziyareti bu açıdan da büyük önem taşıyacak.

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DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER

En kritik başlığı Doğu Akdeniz’deki son dönemde yaşanan gelişmelerin olması beklenen görüşmelerde ayrıca enerji, inşaat, müteahhitlik, altyapı ve güvenlik konularında atılacak adımlar da masaya yatırılacak. Yine Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesi de ele alınacak konular arasında olacak.

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“DESTEK” VURGUSU

Görüşmelerde, Türkiye’nin, Libya’da kalıcı çözüm umutlarının yeniden yeşermesinden dolayı duyulan memnuniyeti aktaracağı belirtiliyor. Libya’nın egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasını esas alan Türkiye, bir kez daha ülkeye gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini aktaracak. İki ülke ekonomik alanda iş birliğini de güçlendirmeyi hedefliyor. Bu konuda ortak kazanımların muhafaza edilmesi vurgulanacak.

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DAYANIŞMA MESAJI

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat’ta İsviçre’de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021’de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığı’na Muhammed el-Menfi, başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. Dibeybe ilk açıklamalarında “Dost ve müttefik Türkiye ile dayanışma içinde olacağız” mesajlarını vermişti.