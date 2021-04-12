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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü. Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik ediyor.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz." ifadesini kullandı.

Tam kadro Türkiye'ye gelme kararı aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edeceği açıklandı. Dibeybe, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanacak.

Libya'dan Türkiye'ye önemli ziyaret: Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankara'ya geliyor
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Libya'dan Türkiye'ye önemli ziyaret: Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankara'ya geliyor

İlk resmi ziyaret

Söz konusu ziyaret, Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Trablus'ta İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile üst üste görüşmeler yapan Dibeybe, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın devam edeceğini vurgulamıştı. Dibeybe'nin ziyareti bu açıdan da büyük önem taşıyacak.

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Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

En kritik başlığı Doğu Akdeniz'deki son dönemde yaşanan gelişmelerin olması beklenen görüşmelerde ayrıca enerji, inşaat, müteahhitlik, altyapı ve güvenlik konularında atılacak adımlar da masaya yatırılacak. Yine Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesi de ele alınacak konular arasında olacak.

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