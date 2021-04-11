Libya'dan Türkiye'ye önemli ziyaret: Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankara'ya geliyor

Bir Afrika çıkmazı: 1 milyar 250 milyon ineğe rağmen süt tozu ithal ediyor

Hayvancılık, Batı ve Doğu Afrika'nın birçok ülkesinde merkezi bir konuma sahip. Milyonlarca aile geçimini bu alandaki faaliyetlerden kazanıyor. 1 milyar 250 milyon hayvanın bulunduğu kıta ülkelerinden Etiyopya, büyükbaş hayvan sayısı bakımından Brezilya, Hindistan, Çin ve ABD'den sonra beşinci sırada. Türkiye'nin 22'inci sırada yer aldığı dünya hayvan varlığı sıralamasındaki ilk 100 içinde 32 Afrika ülkesi bulunuyor. 21'inci yüzyılda giderek artan et ve süt ihtiyacı için artık olmazsa olmaz gereksinim duyulan entegre tesislerin bir an evvel kurulup işletilmesi gerekiyor.