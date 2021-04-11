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Dünya Libyadan Türkiyeye önemli ziyaret Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankaraya geliyor
AFRİKA

Libya'dan Türkiye'ye önemli ziyaret: Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankara'ya geliyor

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik edecek.

Haber Merkezi AA
Libyadan Türkiyeye önemli ziyaret: Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankaraya geliyor
Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Nisan'da gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Dibeybe başkanlığında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye-Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

  • İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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Beş başbakan yardımcısı ve 14 bakan eşlik edecek

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude de Dibeybe'nin ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

Sözcü Hammude, Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin eşlik edeceğini açıkladı.

Libya'daki Türk şirketlerinin durumu da ele alınacak

Sözcü, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların görüşüleceğini aktardı. Ayrıca Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını belirtti.

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Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.
  • Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösterdiğinde Libya, son dönemlerin en hareketli günlerine şahit olacaktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, bir takım kritik görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasında anlaşmalar sağlandı. Akar'ın uçağı Libya'dan henüz yeni ayrılmışken, Vatiyya Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Peki bu saldırının arkasında kim vardı? Türkiye'nin üsse getirdiği stratejik sistemler neden ve nasıl hedef alındı? Gelişmelerin perde arkasını Neler Oluyor'da anlattık:


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