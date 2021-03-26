Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya heyetinin görüşmesi başladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya heyetinin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya heyetinin görüşmesi başladı
Görüşme, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Türkiye-Libya arasındaki ilişkiye dair tüm konular görüşülecek

Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
DÜNYA
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Abone Ol Google News
Altı kez Iraka gitti

Altı kez Irak'a gitti

PKK 'Oğlun Irak'ta' deyince bulmak için her şeyi yaptı.
Gençlere istihdam müjdesi

Gençlere istihdam müjdesi

​Bakan Kurum güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
Bahçeliden İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

"​Bize göre isabetli ve hayırlıdır."

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunuyor

Ülkenin yarısı geçirdi

Ülkenin yarısı geçirdi

​Uzmanlar, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanıldığını söylüyor.

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Uçağı kullanan tüm ülkelere satılacak.
Cesetlerin kokacağını anlayınca<br>derin dondurucu aldım

Cesetlerin kokacağını anlayınca
derin dondurucu aldım

​Esenyurt'ta dehşeti yaşatan damat hakim karşısında şoke etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.