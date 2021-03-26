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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Menfi, 16.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Haber Merkezi DHA
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşecek
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi

İletişim Başkanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'nin, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Sayın Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Göreve başlamasının ardından ilk ziyaret

Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye- Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

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