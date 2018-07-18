Gündem Mahir Ünaldan Kılıçdaroğluna Tarihin çöplüğünde yerini almıştır
POLİTİKA

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Tarihin çöplüğünde yerini almıştır

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Tarihin çöplüğünde yerini almıştır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu artık tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasetin gündemini rehin almasını istemiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA IHA
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AK Parti Sözcüsü Ünal, "Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"Düzenlemeler vatandaşımızın özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerine dönük bir kısıtlama içermeyecektir"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Sınır güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye dönük saldırılarını biliyoruz. Bu durumda tabii ki Türkiye, demokrasisinin güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak için bazı düzenlemeler yapacaktır ama bu düzenlemeler kesinlikle vatandaşımızın özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerine dönük bir kısıtlama içermeyecektir" ifadelerini kullandı.

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