Gündem Bedelli askerlikte yurt dışı detayı
POLİTİKA

Bedelli askerlikte yurt dışı detayı

Bedelli askerlik teklifi Meclis’e sunuldu. AK Parti’nin sunduğu teklife göre yurt dışında yaşayan veya çalışan Türk vatandaşları da bazı şartları karşılamaları karşısında askerliği yapmış sayılacaklar. En az 3 yıl yurt dışında bulunan ve 2 bin avro ödeyenler uzaktan eğitim ile birlikte tezkerelerini alacaklar.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Bedelli askerlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizli askerlik düzenlemesi.
Bedelli askerlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizli askerlik düzenlemesi.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu bedelli askerlik önerisinde yurt dışında bulunan vatandaşları da yakından ilgilendiren bir madde yer alıyor. Meclis’e sunulan yasa teklifinde bedelli askerliğin şartları 25 yaş, 15 bin ücret ve 28 gün askerlik olarak belirlenirken yurt dışında yaşayan veya çalışan Türk vatandaşları için de bir madde bulunuyor.

2 BİN AVRO+3 YIL ŞARTI+UZAKTAN EĞİTİM

Bedelli askerlik teklifinde yurt dışındaki Türk vatandaşları için aranan şart şöyle sıralandı:

Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya meslek ya da sanatı icra edilerek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanların 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

AVRO İLE DEĞİL DE BAŞKA PARA İLE ÖDEYECEKLERE ÖRNEK TABLO

2000 avro yerine başka para birimi ile ödeme yapacaklara örnek bazı yabancı para birimlerine karşı değeri:

ABD Doları: 2.323,38

İngiliz Sterlin: 1.782

İsviçre Frankı: 2.329

Suudi Arabistan Riyali: 8.717

Azerbaycan Manatı: 3.950

Kanada Doları: 3.076

Türk lirası: 11.115

Not: Günlük kur üzerinden hesaplanmıştır. Değişiklik gösterebilir.

Komutanı alıp 'sıfır'a gitti

Komutanı alıp 'sıfır'a gitti

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ilk ziyareti...
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümbr&gt;beni bırakın'

'Atatürkçüyümbr>beni bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı.
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.