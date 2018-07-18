Bedelli askerlikte yurt dışı detayı

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu bedelli askerlik önerisinde yurt dışında bulunan vatandaşları da yakından ilgilendiren bir madde yer alıyor. Meclis’e sunulan yasa teklifinde bedelli askerliğin şartları 25 yaş, 15 bin ücret ve 28 gün askerlik olarak belirlenirken yurt dışında yaşayan veya çalışan Türk vatandaşları için de bir madde bulunuyor.

2 BİN AVRO+3 YIL ŞARTI+UZAKTAN EĞİTİM

Bedelli askerlik teklifinde yurt dışındaki Türk vatandaşları için aranan şart şöyle sıralandı:

Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya meslek ya da sanatı icra edilerek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanların 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

AVRO İLE DEĞİL DE BAŞKA PARA İLE ÖDEYECEKLERE ÖRNEK TABLO

2000 avro yerine başka para birimi ile ödeme yapacaklara örnek bazı yabancı para birimlerine karşı değeri:

ABD Doları: 2.323,38

İngiliz Sterlin: 1.782

İsviçre Frankı: 2.329

Suudi Arabistan Riyali: 8.717

Azerbaycan Manatı: 3.950

Kanada Doları: 3.076

Türk lirası: 11.115

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