Gündem Bedellinin 28 günü
POLİTİKA

Bedelli askerler 28 gün neler yapacak?

Bedellinin 28 günü

Türkiye’de milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlikle ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı ve AK Parti somut bir adım attı. Grup üyelerinin verdiği teklif ile bedellide yaşın 25 ücretin ise 15 bin lira olacağı böylece netlik kazandı. Teklifte bedelli için 28 gün askerlik yapılmasının zorunlu kılınması da beraberinde "Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler 28 gün boyunca neler yapacak?", "Bedelliler hangi eğitimlerden geçecek?", "Bedelli askerler silah eğitimi alacak mı?" gibi soruları da beraberinde getirdi. Bedelli askerlik yapacakların hangi hafta hangi eğitime katılacağını adaylar için derledik.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Bedelli askerlik yapanlar 28 günlük süreçte yanaşık düzen, temel silah eğitimi ve silahlı beden eğitimi gibi konuları da öğrenecek.
Bedelli askerlik yapanlar 28 günlük süreçte yanaşık düzen, temel silah eğitimi ve silahlı beden eğitimi gibi konuları da öğrenecek.

AK Parti, milyonların beklediği bedelli askerlik konusunda adımı attı. AK Parti’nin teklifinde yaş 25, ücret ise 15 bin lira olarak belirlendi. Teklifte, bu şartları karşılayanlar için 28 günlük askerlik hizmeti de öngörülüyor. Durum böyle olunca bedelli askerlik yapmak isteyenlerin kafasında da bazı sorular belirdi.

28 gün boyunca nasıl bir eğitime tabi tutulacaklarını ve kışlada neler yapacaklarını merak eden adaylar, sosyal medyada da bu konuyu uzun süre gündemde tuttu.

28 gün boyunca farklı alanlarda eğitim alacak askerler son 2 haftada yemin töreni hazırlıklarına başlayacak.

Bedelli askerlik teklifi Meclis'te
GÜNDEM
Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

Eğitimler haftalık olarak planlanacak

Askerliğini bedelli olarak 28 gün süreyle yapacak adayların askerlikleri boyunca neler yapacakları da netleşiyor. Askerliğini bedelli yapacak adayların da ilk günlerini normal askerle aynı prosedürlerle geçirecek.

Birliklerine teslim olacak asker adaylarını ilk iki gün malzeme temini ve yatacakları yerlerin belirlenmesi süreci bekliyor. İlk gün askeri kamuflajlarının yanı sıra askeri bot, eşofman, spor ayakkabı, diş fırçası diş macunu, sabun, traş köpüğü gibi temel ihtiyaç maddelerinin hepsi askerlere sunulacak.

Eşyalarını teslim alan askerlerin aynı gün içerisinde yatakhanelere dağıtımları da yapılacak.

Bedelli askerlik kapsamında 28 gün silah altına alınacak adayların tahmini takvimi bu şekilde olacak. İnfografik: Emir Ece

İlk günlerde yanaşık düzen eğitimi

Askerliklerinde ilk günleri temel eğitim hareketlerini öğrenip, basit spor eğitimleriyle geçirecek adayları ilk hafta bekleyen bir diğer şey de nizami asker selamı verme, nizami duruş ve tekmil vermek gibi temel bilgileri öğrenmek olacak.

Bu süreçte askerler takım arkadaşlarıyla koordineli bir şekilde yürüme, koşma, yanaşma gibi eğitimleri alacaklar. Yine aynı dönemde en basit askeri eğitimlerden biri olan birlikte sağa ve sola dönme gibi hareketler de askerlere öğretilecek.

Bedellide askerlik yerleri için ilk açıklama
GÜNDEM
Bedellide askerlik yerleri için ilk açıklama

28 günlük bedelli askerlik süresinde adaylara yanaşık düzen eğitimi de verilecek.

İlk haftadan sonra eğitimler sıkılaşacak

İlk hafta askerlikle ilgili en temel kavramları öğrenen bedelli askerler, ikinci hafta itibariyle yanaşık düzen, temel silah eğitimi ve silahlı beden eğitimi gibi askerlikle ilgili önemli süreçleri kavrayacak. Bedelli askerlere ikinci hafta itibariyle silah ve silah parçalarıyla ilgili temel bilgileri de öğretilmesi bekleniyor.

3. ve 4. haftada muharebe eğitimi olacak

Askerliğini bedelli olarak yapacak adayları 3. ve 4. haftada ilk iki haftaya nispeten daha zorlu bir süreç bekliyor. İkinci haftanın sonunda askerde geçirecekleri sürenin yarısını tamamlamış olacak adaylar, bu dönemi mekanik nişancılık, atış, tek er muharebe eğitimi ve yemin törenine hazırlık süreciyle geçirecekler.

Üçüncü hafta itibariyle silahlı atış eğitimleri alması beklenen adayların bu süreçte muharebeye ilişkin teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra bulundukları kuvvet komutanlığının görev ve sorumluluk alanlarına dair dersler görmesi de bekleniyor.

4 haftalık eğitimin ardından bedelli askerler de yemin ederek tezkere almaya hak kazanacaklar.

Dördüncü haftada askerliklerinin son günlerini yaşayacak olan adaylar, bu süreci yemin törenine hazırlık olarak geçirecekler. Bu süreçte yemin töreninde yürünecek düzen, yemin sırasında nasıl durulacağı ve edilecek yemine dair provalar yapılacak.

Askerliğini bedelli yapacak olan adaylar, tüm bu eğitimlerin sonunda yemin törenine katılacak ve askerlik yemini ettikten sonra tezkerelerini alacaklar.

Bedelli askerlik Askercell kullanımını arttıracak
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