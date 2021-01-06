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MALATYA

Malatya'da çok acı olay: Dedenin bir anlık hatası torununu öldürdü

Malatya’nın Darende ilçesi’nde kamyonetiyle geri manevra yapan şahıs çarptığı üç yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Haber Merkezi İHA
Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yaşamını yitirdi.
Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde meydana geldi.

  • Edinilen bilgilere göre, evinin önünden bulunan 44 HP 126 plakalı kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç. bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.’yi (3) fark etmeyerek çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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