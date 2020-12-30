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KONYA

95 yaşında 20 torunu var: Koronavirüsü yendi

Konya’nın Kulu ilçesinde 20 torunlu 95 yaşındaki Ayşe Demirkıran, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetinin bilinmesini isteyen Demirkıran, ilaçlarının verildiğini ve kendisine evde bakıldığını kaydetti.

Haber Merkezi İHA
95 yaşındaki Ayşe Demirkıran
95 yaşındaki Ayşe Demirkıran

Konya'nın Kulu ilçesinde ikamet eden 95 yaşındaki Ayşe Demirkıran’a ateş ve baş ağrısıyla müracaat ettiği hastanede Kovid-19 testi yapıldı.

96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi

Test sonucunda Kovid-19 olduğu anlaşılan yaşlı kadın, evine gönderilerek karantinaya alındı. Tedavisi evde süren ve sürekli takip edilen Demirkıran, tedavisinin ardından korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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Hastalık sürecinden bahseden Ayşe Demirkıran, ateşi olduktan sonra hastaneye götürüldüğünü ve yapılan Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetinin bilinmesini isteyen Demirkıran, ilaçlarının verildiğini ve kendisine evde bakıldığını kaydetti.

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Ayşe Demirkıran’ın torunu ve aynı zamanda Yeni Mahalle Muhtarı Bülent Yılmaz Demirkıran ise, babaannesinin 95 yaşında olduğunu belirterek, "İlk gün baş ağrısı şikayetiyle başı ağrıdı. Bir gün bekledik, diğer gün ateşine baktık. Ateşi biraz yüksekti. Hastaneye teste götürdük. Sağ olsunlar bir test aldılar. Testinin pozitif olduğunu öğrendik. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm ilaçlarını bakımlarını günlük sık sık aile hekimimiz arayarak halini hatırını telefonda durumunu sordular. Gereken bakımları yapıldı. Kendi de maşallah biraz boğazına düşkün olduğu için korona virüsü rahat atlattı. Şükür şu anda iyi durumda. 20’ye yakın torunu var Elhamdülillah. Allah herkese sağlık, sıhhat versin" diye konuştu.

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