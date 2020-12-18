Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 105 yaşında koronavirüsü yenen Ömer dede Yoğurt ve bal yiyin
TÜRKİYE

105 yaşında koronavirüsü yenen Ömer dede: Yoğurt ve bal yiyin

Sivas’ın Gürün ilçesinde 105 yaşında koronavirüsü yenen Ömer Avcı, yaşına rağmen sağlığını bal ve yoğurta borçlu olduğunu söyledi. 6 çocuk ve 23 torun sahibi olan Avcı, ilerleyen yaşını ve sağlığını iyi beslemeye borçlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ömer dede, sağlığını organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.
Ömer dede, sağlığını organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

Sivas'ın Tepecik köyünde yaşayan 105 yaşındaki Ömer Avcı’nın ikamet ettiği 350 nüfuslu köyde yaklaşık 100 kişi Covid-19’ayakalanmış bu nedenle köy karantinaya alınmıştı. Kimliğine göre 96 çevresindekilerin beyanına göre 105 yaşında olan Avcı’da Covid-19’a yakalandı.

  • İlerleyen yaşı nedeniyle hastanede tedavi alına alındı. Kısa sürede Covid-19’u yenmeyi başarıp köyüne geri döndü. 6 çocuk ve 23 torun sahibi olan Avcı, ilerleyen yaşını ve sağlığını her gün yediği organik yoğurt ve bala borçlu olduğunu söyledi.

110 yaşında koronavirüsü yendi
GÜNDEM
110 yaşında koronavirüsü yendi

Avcı’nın yakınları köylerinde kendi ürettikleri organik ürünleri tükettiklerini belirtip, bu nedenle köy sakinlerinin salgını hafif şekilde atlattıklarını söylediler.

95 yaşında koronavirüsü yendi, ''koronavirüsten daha teklişeli bir şey yok'' dedi
OYNAT 00:59
95 yaşında koronavirüsü yendi, ''koronavirüsten daha teklişeli bir şey yok'' dedi
Isparta'da yaşayan 95 yaşındaki Hüseyin Temir, korona virüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu. Koronavirüsten daha tehlikeli bir şey olmadığını belirten Temir, “Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar. Tedbirlere uymazsanız olmaz” dedi.
Abone Ol Google News
Trafik yine kilitlendi

Trafik yine kilitlendi

​İstanbul'da şaşırtmayan görüntü.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Mücadelenin canlı anlatımı 19.00'dan itibaren haberimizde olacak.
Muhalefeti yıkan açıklama

Muhalefeti
yıkan açıklama

​Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi.

Ehliyetine el konuldu

Ehliyetine el konuldu

​Trafikte koltuk değiştirip dans eden sürücüye jet ceza.
Tedbirler işe yaradı

Tedbirler işe yaradı

​Antalya'da dikkat çeken düşüş.

​Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.