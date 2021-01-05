81 yaşındaki dedesini öldüren torunu tutuklandı

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Evlat nöbetindeki anne: Onlara oy verdik meclise koyduk bu suç mudur?

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 491’inci gününe girdi. 6 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için bekleyen anne Fatma Akkuş, HDP'ye şöyle seslendi: ''Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. 6 yıldır, 6 saniye sesini duymamışım. Biz onlara ne yapmışız, onlara oy verdik, meclise koyduk bu suç mudur? Onlara oy verdik diye bu cezayı mı karşılık buldular.''