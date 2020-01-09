Mardin Havalimanı’nda 319 aranan şahıs yakalandı!

Ekonomi

PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten getirildi

Bankacılıktan lojistiğe, posta hizmetlerinden elektronik ticarete kadar birçok alanda faaliyet gösteren PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten getirildi. Gülten, 2018'den bu yana PTT AŞ'de İştirakler Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, PTT Kule AŞ Denetim Kurulu Üyesi ve PTT Para Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.