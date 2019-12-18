Mardin'de ele geçirilen silahlar: PKK taktik mi değiştiriyor?

Türkiye Suriye'de Barış Pınarı Harekatı, Irak'ta Pençe ve yurt içinde Kıran operasyonuyla PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde sadece bir ayda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde bin 480 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda PKK'nın dağ yapılanmalarına büyük darbeler vurulurken, Mardin'de dün etkisiz hale getirilen 4 teröristten ele geçirilen AKS-74U uzun namlulu tüfekler dikkati çekti.

AKS-74U'nun şehir merkezlerinde ve dar alanlarda eylem yapmak için kullanılan özel silahlardan olduğuna dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Mardin'de öldürülen bu teröristlerin elinde ise AKS-74U var, bu nadiren görülen bir durum. Bu teröristlerin dağ grubundan olmadığı ve şehirde eylem yapmak üzere teçhiz edilmiş olduğu anlaşılıyor. Bu silahlar özel birliklerin dar alanlarda ve şehir merkezlerinde kullandığı silahlar" dedi.

Bu silahların El-Kaide ve DEAŞ elebaşı Usame Bin Ladin ve Ebubekir El-Bağdadi gibi isimler tarafından kullanıldığına dikkat çeken Ağar, şunları söyledi:

"PKK bir terör doktrin değişikliğine mi gidiyor? PKK'nın artık dağlarda tutunamadığının emarelerini görmeye başladık. Sivil toplumun içerisine gizlenerek, varlığını devam ettirmek ve eylem yapmak. Buradan bir terör siyaseti gerçekleştirmek. Bunun peşine mi düştüler? Bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerekiyor"

Mardin'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda İsveç menşeli antitank roketatarlar ele geçirildi





Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79

İç güvenlik operasyonları kapsamında 10 ayda PKK/PYD'ye yönelik 52'si büyük ve 419'u orta çaplı olmak üzere 106 bin 281 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 422'si ölü, 253'ü sağ ya da yaralı ve 289'u teslim olmak üzere 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Son iki yılda PKK'ya yönelik kırsalda yapılan operasyonlar, yüzde 150 arttı. 2017'de 40 bin 641, 2018'de 77 bin 934 operasyon düzenlenirken bu yılın 10 ayında 101 bin 749 operasyon yapıldı.

PKK/PYD tarafından 2014'te silahlı saldırı ve çatışma, sabotaj ve kundaklama, adam kaçırma, yağma ile mayın-el yapımı patlayıcılarla bin 477 eylem düzenlendi. Söz konusu sayı 2015'te 2 bin 817, 2016'da 2 bin 495 olarak kayıtlara geçti.

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Teröristlerin sahada düzenlenen operasyonlarla baskılanması sonucu örgütün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya düştü. 2017'de 1321 eylem yapan örgüt, 2018'de 900, bu yılın 10 ayında ise 669 eylem gerçekleştirdi.

Terör örgütleri, operasyonlar sayesinde aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda elemanını kaybetti.

3 yılda terörist sayısı yüzde 79 düştü

Ülke genelinde 1 Temmuz 2016'da 2 bin 475 ile 2 bin 780 arasında terörist bulunurken bugün yurt içindeki terörist sayısı 537 ile 587 arasına düştü. Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79 oldu.

Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün tuzağına düşen kişi sayısı da son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. PKK'ya katılımlar, son 5 yılda düşüşe geçti.

PKK'ya 2014'te 5 bin 558, 2015'te 3 bin 884, 2016'da 703, 2017'de 161 ve 2018'de 136 kişi katılırken bu sayı 2019'un 10 ayında 108'de kaldı.

Örgütte teslim olma eğilimi arttı

PKK/KCK ve siyasi uzantılarının, eylemlerle tabanı harekete geçirme ve halk desteğini sağlama çabaları boşa çıkarıldı. Terör örgütü, düzenlediği toplantı ve organizasyonlarda beklediği desteği görmedi.

Örgütte teslim olma eğilimi artarken güvenlik güçleri ve uzman ekipler, yakınları terör örgütüne katılan 5 bin 183 aileyle görüşmeler yaptı. Ailelerin ikna çalışmalarının da katkısıyla 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 1104 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

OYNAT 02:05 Komandolarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor 27 Mayıs tarihinden bu yana Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve 2 Operasyonları ile terör örgütüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Örgüte ait pek çok sığınak, barınak ve mağarada gizlenen silah ve mühimmatlar bulunarak yok ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından operasyon görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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