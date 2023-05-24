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Marmaraereğlisi'nde asılan skandal broşürler için AK Parti'den suç duyurusu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu öncesi, oy pusulası şeklinde hazırlanan 'Karar ver' başlığı taşıyan broşürler asıldı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının solundaki boş aday yerine çöpten yiyecek toplayan ya da peçeli insanların fotoğraflarının konulduğu broşürlerle ilgili AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, kin, nefret ve ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 

13:33 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, kin, nefret ve ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle afişler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, kin, nefret ve ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle afişler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Marmaraereğlisi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi, oy pusulası şeklinde hazırlanmış 'Karar ver' başlığında üzerinde CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile yan tarafında çöpten yiyecek toplayan ve peçeli insanların fotoğraflarının yer aldığı broşürler çeşitli noktalara asıldı.


Ağırlıklı olarak duvar ve ikaz levhalarına asılan broşürler, polis ekipleri tarafından toplandı. Polis, ilçedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alarak, broşürleri asanları yakalamak için çalışma başlattı.


'Bu tarz söylemlerin her daim karşısında olacağız'AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gökmen,
"23 Mayıs 2023 gecesi kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçemiz genelinde otobüs durağı, trafik tabelaları, okul duvarları, kamu binalarının duvarları, elektrik direkleri gibi birçok yere baş örtüsü ve çarşaf kullanan vatandaşlarımıza karşı kin nefret ve ayrıştırıcılık içeren görsel afişler yapıştırılmıştır. AK Parti İlçe Başkanlığı olarak bu afişleri gördüğümüz andan itibaren gerekli devlet kuruluşlarımıza suç duyurusunda bulunduk.
Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Kara Fatmaların yetiştiği bu aziz topraklarda bu tarz söylemlerin her daim karşısında olacağız. Bu afişleri asanlarla ve halkımızı bu tür ayrıştırıcı söylemlerde bulunanlarla mücadelemiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her daim devam edecektir. Unutmayın ki; Türkiye Cumhuriyeti 85 milyon insanımızın barış, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı din, dil, ırk ve mezhep ayrılığı gözetmeksizin her bir vatandaşın ortak vatanıdır"
dedi.

Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Özdağ'ın sözleri yeniden gündem oldu: Altılı masa gelirse FETÖ de geri döner
Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Özdağ'ın sözleri yeniden gündem oldu: Altılı masa gelirse FETÖ de geri döner

ATA İttifakı'nın ortaklarından olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler tekrar gündem oldu. Altılı masanın FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutumuna karşın yorum yapan Özdağ, ''Ak Parti gider, Altılı masa gelirse FETÖ de geri döner'' dedi. Özdağ'ın desteklediği Kılıçdaroğlu ve Yedili İttifak üyelerinin FETÖ ile birlikte olmalarına her seferinde karşı çıktığı biliniyor. Kendi içinde çelişkilerle ilerleyen Ümit Özdağ'ın videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Bakan Kurum: CHP yine karanlık yüzünü ortaya çıkardı
Bakan Kurum: CHP yine karanlık yüzünü ortaya çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin ilçe başkanları ile Kadıköy'de bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine değinerek "Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir." dedi. CHP'li Tekirdağ Belediyesinin de ödeneği bahane gösterip depremzedeleri misafirhanelerden çıkardığını kaydeden Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde bozguna uğrayan FETÖ'cülerin Twitter'da 'Enes Halifekan' isminde 'cennet_dunya' rumuzlu bir hesaptan şifreli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Şubat 2016'da açılan ve 2017 yılından bu yana aktif olarak kullanılmayan hesaptan, 162 binden fazla tweet atıldığı ortaya çıktı. Hesapta; 15 Temmuz darbe girişimi, 13 Mart Ankara saldırısı, 2016'daki Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı gibi pek çok önemli olayın günler öncesinden şifreli mesajlar ile paylaşıldığı belirlendi. Muhalefete ilişkin dikkat çeken paylaşımların da yer aldığı Twitter hesabında, darbe girişiminin gerçekleşmesinin ardından hain darbecilere destek paylaşımları da yer alıyor.


#Tekirdağ
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10 dakika önce
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