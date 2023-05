Marmaraereğlisi'nde asılan skandal broşürler için AK Parti'den suç duyurusu

Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Kara Fatmaların yetiştiği bu aziz topraklarda bu tarz söylemlerin her daim karşısında olacağız. Bu afişleri asanlarla ve halkımızı bu tür ayrıştırıcı söylemlerde bulunanlarla mücadelemiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her daim devam edecektir. Unutmayın ki; Türkiye Cumhuriyeti 85 milyon insanımızın barış, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı din, dil, ırk ve mezhep ayrılığı gözetmeksizin her bir vatandaşın ortak vatanıdır"