Marmaraereğlisi'nde asılan skandal broşürler için AK Parti'den suç duyurusu

AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, kin, nefret ve ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle afişler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Marmaraereğlisi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi, oy pusulası şeklinde hazırlanmış 'Karar ver' başlığında üzerinde CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile yan tarafında çöpten yiyecek toplayan ve peçeli insanların fotoğraflarının yer aldığı broşürler çeşitli noktalara asıldı.
Ağırlıklı olarak duvar ve ikaz levhalarına asılan broşürler, polis ekipleri tarafından toplandı. Polis, ilçedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alarak, broşürleri asanları yakalamak için çalışma başlattı.
'Bu tarz söylemlerin her daim karşısında olacağız'AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.