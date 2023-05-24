Yunan gazetesi SL Press Türkiye ve Yunanistan'ı kıyasladı: Büyük bir güç haline geldi

Türkiye ile Yunanistan arasında birçok alanda karşılaştırma yapıldı.

Yunan basınından SL Press internet sitesi, "Yunanistan ve Türkiye arasında kaçınılmaz karşılaştırmalar" başlıklı haberinde Ankara'nın üstünlüğünü ele aldı.

Uzun yıllardır "parasal istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle zayıf" görülen Türkiye'nin, tüm sektörlerde etkileyici ekonomik çoğulculukla başarılı olduğu ve büyük bir güç haline geldiği belirtildi.

GSYİH karşılaştırması: 905,5 ve 223 milyar dolar

Bu alanların; sanayi, inşaat, tarımsal üretim ve turizmden meydana geldiği aktarılan haberde, "Aynı zamanda Ankara, Avrasya bölgesindeki İslam dünyasıyla önemli ticari ilişkiler geliştirerek Yunanistan'ı Balkanlar'dan da çıkardı." denildi.

Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) büyümeye devam ettiği ve 905,5 milyar dolara ulaştığı, bu miktarın Yunanistan için ise 223 milyar dolar seviyesinde kaldığına dikkat çekildi.

Yunanistan nüfusu yaşlanıyor, Türkiye otomotivde söz sahibi

Türkiye'nin aksine Yunanistan'ın azalan ve yaşlanan nüfusunun, bu ülkeyi savunmasız hale getirdiğine işaret edildi. Otomotiv sektörüne ilişkin şunlar kaydedildi:

Amerikan Ford, Koreli Hyundai, Alman Mercedes ve MAN, Japon Toyota ve Fransız Renault'nun Türkiye'de otomobil üretim tesisleri bulunuyor.

Aynı zamanda burada Fiat, Citroen, Peugeot ve Opel otomobilleri üretiliyor. Türkiye, şu anda dünyanın ilk hafif ticari araç üreticisi ve otomobil üretiminde ise dünyada 14. sırada.

"Zaman, Türkiye'nin lehine işliyor"

Öte yandan Türkiye'nin, gemi inşasının yanı sıra onarım bakımından da dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığı, gemi geri dönüşümünde dünyanın 5'inci gücü olduğu ifade edilerek, "Şu anda ülkede 70 tersane faaliyet gösteriyor." notu paylaşıldı.

İki ülkenin kıyaslandığı söz konusu haber, "Zaman, Türkiye'nin lehine işliyor." ayrıntısıyla tamamlandı.







