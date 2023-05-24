Yedili Masa’da Özdağ krizi: Kazanmak için her yol mübah değildir

Zafer Partisi ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Kararın açıklanmasından kısa bir süre önce ise Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

‘İçişleri bakanlığı’ vurgusu dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun kendisine İçişleri Bakanlığı'nı vadettiği Özdağ, göçmen meselesiyle ilgili paylaşımında, "Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" vurgusu yaptı. Özdağ, “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım” mesajını paylaştı.

Yedili Masa’da Özdağ krizi

Paylaşıma tepki ise Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nden geldi. CHP listelerinden İstanbul 1. Bölge 10. sıradan milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Ümit Özdağ'ın sözlerini eleştirdi. Ümit Özdağ'ın günün şakasını yaptığını söyleyen Temurci, "Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemlerini çözmeyi taahhüt etmiştir" dedi.

Koltuk uğruna HDP’ye vaatlerde bulundular

Ancak Temurci’nin özellikle “Kazanmak için her yol mübah değildir” sözleri, koltuk uğruna PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliğine giden ve vaatlerde bulunan ittifak üyesi olduğu Yedili Masa’yı ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlattı.

‘İç savaş çıkar’ sözleri gündem olmuştu

Kandil'in partisi HDP'nin de destek verdiği Kılıçdaroğlu ile masaya oturan Ümit Özdağ'ın daha önce söylediği sözler akıllara geldi. Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:

Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye'de iç savaş çıkar.



