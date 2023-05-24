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Dünya

Hindistan'da düğünden kaçan damadı en az 20 kilometre takip eden gelin muradına erdi

Hindistan'da gelin, düğünden kaçan damadı en az 20 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalayıp nikah masasına oturttu.

12:42 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

NDTV'nin haberine göre, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi.

Düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu.

Ülkede
"mandap"
adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu.
Damattan,
"Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum"
yanıtını alan gelin, buna inanmayarak müstakbel eşinin peşine düştü.

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu.

Ailelerin de desteğiyle Bareilly dışındaki bir tapınağa getirilen damat, burada gelin ile dünya evine girdi.

Bu arada iki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından "evliliğin sorumluluklarından kaçtığı" için azarladı.

Düğüne ait görüntülerde, damadın törene günlük kıyafetleriyle geldiği görüldü.


Hindistan polisi Müslüman gençlere işkence yaptı
Hindistan polisi Müslüman gençlere işkence yaptı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Müslüman gençlerin 'Hindu töreninde taş attıkları' iddiasıyla polis tarafından direğe bağlanarak darbedildikleri işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Hindistan'daki Müslümanlar, radikal linç grupları ve politik ayrımcılığın yanı sıra sistematik polis şiddetine de maruz bırakılıyor. Müslümanların uğradığı saldırıların faillerinin cezalandırılmaması, Müslüman karşıtı propaganda yapan siyasilerin terfi alması, gizli ve açık alanlarda polisin uyguladığı şiddetin yaptırımının olmaması tepkilere yol açıyor. Hindistan'da İngilizce yayın yapan The Milli Gazette'nin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zafarul Islam Khan, 4 Ekim'de polisin, radikal Hindu kalabalığın sloganları eşliğinde, Hindu geçit törenine taş attığı iddia edilen Müslüman gençlere işkence yaptığı görüntüleri AA muhabirine değerlendirdi.


#Düğün
#Hindistan
#nikah
#Uttar Pradeş
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