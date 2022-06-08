Gündem Martıyı alkollü kullanan şahsın ehliyeti alındı Para cezası kesildi
İZMİR

'Martı'yı alkollü kullanan şahsın ehliyeti alındı: Para cezası kesildi

İzmir'de mobil scooter uygulaması 'Martı'dan kiraladığı elektrikli bisikleti alkollü kullanırken polis ekiplerine yakalanan A.E'nin (21) ehliyetine el konulup, yanında bulundurmadığı için 2 bin 250 TL ceza yazıldı.

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Haber Merkezi DHA
Martıyı alkollü kullanan şahsın ehliyeti alındı: Para cezası kesildi
Martı scooter

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., mobil scooter uygulamasından elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı.

Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E'yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.

'CEZALARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

A.E'nin durumu anlattığı avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi. Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı.

Akyüz, "Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor.

Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir.

Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir" dedi.

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Martı'da veri ihlali: Kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor
FOTOĞRAF 10
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti Martı'da veri ihlali yaşandığını açıkladı. Yetkisiz kişiler tarafından verilerin sızdırıldığını aktaran kurum, ihlalden kaç kişinin etkilendiğinin şu an için bilinmediğini de sözlerine ekledi.
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KVKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:<br><br>Martı İleri Teknoloji A.Ş. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun \"Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler\" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası \"İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.\" hükmünü amirdir.
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Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Martı İleri Teknoloji AŞ tarafından Kuruma iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;<br><br>- Veri sorumlusu sistemlerine yetkisiz kişikişiler tarafından erişilmesi suretiyle veri ihlalinin gerçekleştiği,
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- Veri ihlalinin yetkisiz erişen kişikişiler tarafından iletilen e-posta üzerine 27.02.2022 tarihinde tespit edildiği,<br>- İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediği,
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İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz belirlenemediği,<br>- İhlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği bilgilerine yer verilmiştir.
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Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.03.2022 tarih ve 2022209 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
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Martı'da veri ihlali
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Martı'da veri ihlali: Kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor
Elektrikli scooter sistemi Martı'ya ait verilerde 27 Şubat itibarıyla ihlal bulunduğu saptandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada ihlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtilirken etkilenen kişi sayısı ve çalınan verilerin niteliği henüz netlik kazanmadı.


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