Gündem İBBden araba fiyatına scooter 16 milyon lira ödeyecekler
POLİTİKA

İBB'den araba fiyatına scooter: 1.6 milyon lira ödeyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, 15 adet scooter için çıktığı ihalede kazanan firmaya 1 milyon 697 bin 500 TL ödeyeceği ortaya çıktı. Tanesi 113 bin liraya gelen alım tepkileri de beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
İBBden araba fiyatına scooter: 1.6 milyon lira ödeyecekler
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Tasarruf bahanesiyle İstanbullulara hizmet götüren bir çok kalemde kesintiye giden, ulaşım ve su gibi temel ihtiyaçlarda da yaptığı rekor zamlarla gündemden düşmeyen CHP'li İBB yönetimi yaptığı ihalelerdeki ürünlerin gerçek piyasa değerinden uzak astronomik rakamları tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü scooter alımı için ihaleye çıktı. İhalede10 adet Kendinden Dengeli Scooter ile 5 adet elektrikli scooter olmak üzere 15 adet alım yapılacağı duyuruldu.

FİRMA BİR YIL ÖNCE KURULMUŞ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihaleyi geçen yıl kurulan ve internette, ahşaptan peçetelik, ayna, askılık, dolap gibi ürün satışı yapan bir firmaya verdiği ortaya çıktı.

TANESİ 113 BİN TL'YE GELİYOR

Gazeteci Cengiz Alçayır'ın haberine göre; İBB'nin toplamda 1 Milyon 697 bin 500 TL ödeyeceği scooterların tanesi 113 bin TL'ye mal olması "araba fiyatına scooter" eleştirilerini beraberinde getirdi.

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