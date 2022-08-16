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EĞİTİM

MEB: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ''20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-devlet'te açıklandı'' ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
Foto: Arşiv.

Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sözlü sınav sonuçlarına e- Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.

TERCİH BAŞVURUSU

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

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