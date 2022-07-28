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EĞİTİM

MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihlerini duyurdu. 2022 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 1. aşama başvuruları 5 Ağustos tahinde başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

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​ Son dakika haberleri... MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca 2022 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.Duyuruya göre, 1. aşama başvuruları 5 Ağustos tahinde başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

  • Tercihlerin yapılması ve onay süreci 15 - 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Atamalar 23 Ağustos 2022'de, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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