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EĞİTİM

MEB okulların açılacağı tarihleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." dedi.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 takvimini duyurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

YENİ TAKVİM AÇIKLANDI

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ARA TATİLLER

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?

2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

Üniversite harç ücretleri: 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?
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Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, kinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu.<br><br>
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Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. <br><br>
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Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.<br><br>
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Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.<br><br>
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2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ<br><br>Tıp Fakültesi 961 TL<br><br>
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Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL<br>
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Veteriner Fakültesi: 629 TL
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Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL
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Hukuk Fakültesi: 509 TL
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İktisat ve İşletme Fakültesi 509 TL<br><br>İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL
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Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL<br><br>İlahiyat, İletişim Fakültesi: 463 TL
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Açıköğretim: 105 TL
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Devlet Konservatuvarı: 958 TL
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Turizm Fakültesi: 463 TL
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Üniversite eğitimlerini örgün ve gündüz alan öğrenciler, 2012'den bu yana harç ücretlerinden muaf tutuluyor.<br><br>
Üniversite harç ücretleri: 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?
2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. İşte üniversiteyi ikinci öğretim ya da açıköğretim şeklinde okumak isteyen öğrencilerden alınan harç ücretlerine ilişkin detaylı bilgiler...

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