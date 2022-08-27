Açık Lise ek sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖL ek sınav takvimi!

AÖL ek sınav ne zaman, hangi tarihte ve ek sınav olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL ek sınav tarihleri araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ağustos'ta açık lise sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları ardından ek sınav tarihleri gündeme geliyor. Peki AÖL ek sınav ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL ek sınavlar olacak mı, ne zaman ve nasıl yapılacak

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

MEB tarafından düzenlenen açıköğretim lisesi sınavları tamamlandı. Ek sınav için verilecek tarih beklenirken henüz bu dönem ek sınav olup olmayacağı belli değil.

Geçtiğimiz yıl ek sınavlar 16-20 Ağustos tarihleri arasında olmuştu.

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AÖL SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 1. dönem sınavları aralık ayında düzenlenecek. Sınavların kesin tarihi henüz açıklanmadı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır ve para yatıran öğrencinin öğrencilik durumu ertesi gün aktif duruma geçmektedir.

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Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.