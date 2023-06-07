Meclis başkanlık seçimi: İkinci turda da 400 oya ulaşan olmadı

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Genel Kurul'da, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurul'un bilgisine sundu.
Daha sonra Genel Kurul'da meclis başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.
Oy verme işlemi saat 16.10 itibarıyla sona erdi.
Yeterli çoğunluk sağlanamadı
İkinci tur oylaması sonucuna göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oy aldı.
İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor
Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.
Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak. Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.
Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün meclis başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.