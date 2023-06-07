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Meclis başkanlık seçimi: İkinci turda da 400 oya ulaşan olmadı

Meclis Başkanı seçiminde ikinci tur oylamasında da yeterli çoğunluğu sağlayabilen aday olmadı. Üçüncü tur oylamaya geçildi. İkinci oylamada Numan Kurtulmuş 321 oy aldı. Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk iki turunda 400 oy şartı aranıyor.

17:54 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Genel Kurul'da, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurul'un bilgisine sundu.


Daha sonra Genel Kurul'da meclis başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.


Oy verme işlemi saat 16.10 itibarıyla sona erdi.



Yeterli çoğunluk sağlanamadı

İkinci tur oylaması sonucuna göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oy aldı.


İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.


Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak. Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.


Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün meclis başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.



#TBMM
#Genel Kurul
#Meclis Başkanı
#seçim
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