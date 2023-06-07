Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Meclis bugün yeni başkanını seçecek. Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışacak

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Genel Kurul, bugün saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.

AK PARTİ, CHP, İYİ PARTİ TBMM BAŞKANI SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Meclis bugün yeni başkanını seçecek. Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışacak. Seçimlerin 3'üncü turunda AK Partili Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür. Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent ünvanını aldı. ABD’de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

Prof. Dr. Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2008’de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012’de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşti.

AK Parti’de Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Prof. Dr. Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Kurtulmuş, halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır.







